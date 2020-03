La Jornada: Holland (Spider-Man), mis en quarantaine

Europa Press

Journal La Jornada

Mercredi 25 mars 2020, p. a12

Madrid De plus en plus de personnes restent à la maison pour éviter la pandémie. Cela signifie que les gens ont beaucoup plus de temps pour être sur les réseaux sociaux, y compris des acteurs comme Tom Holland, qui a décidé il y a quelques jours de s’isoler car il se sentait malade. L’acteur, qui joue Spider-Man dans l’univers Marvel, a donné de nouvelles mises à jour sur son statut via Instagram Stories. Holland a décidé de s’isoler lorsqu’il a commencé à remarquer certains symptômes qui correspondent à Covid-19, bien qu’il déclare ne pas croire qu’il est infecté.

