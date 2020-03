La Jornada: Je vis comme si la police était autour de ma maison: Andrés Calamaro

▲ Je suis le fils du Cinquième Patio et un ami de Don Álex Lora, assure le compositeur Photo gracieuseté d’Universal Music

Jorge Caballero

Journal La Jornada

Dimanche 22 mars 2020, p. 8

Le week-end dernier, le compositeur argentin Andrés Calamaro a participé, avec d’autres musiciens, à l’hommage qu’il a rendu à José José, dans le Vive Latino, hommage organisé par Emanuel del Real, membre du Café Tacvba.

Dans une interview par e-mail, afin de garder une distance saine, l’auteur de The Front Part a précisé comment ils étaient organisés: «Nous, les musiciens, nous sommes une guilde qui se comprend, nous nous avons les uns les autres; cette chanson est géante. L’arrangement est très bon et c’est un honneur de chanter José José dans le Vive Latino, en partageant la scène avec Meme del Real et tous les collègues, appréciés et talentueux.

“Ce cœur est également mexicain”, a déclaré Calamaro. Ici, j’ai trois générations de famille et de purs amis; J’ai vécu de nombreuses histoires. »

L’ancien membre de Los Abuelos de la Nada a également donné son avis sur l’importance d’El Príncipe pour la chanson latino-américaine: «c’est une géante, José José aussi. Le Prince est une légende de la chanson mélodique bohème, il appartient au Mexique et à toute la langue. En Argentine, nous ne connaissons pas sa dimension, nous n’avons pas le volume de chanteurs mélodiques du Mexique. Peut-être que Sandro est l’équivalent du talent et de la légende. “

L’entrevue semble télégraphiée et certaines questions n’ont pas été examinées par Andrés Calamaro, mais il lui a été rappelé que la première fois qu’il a joué au Mexique, il a dit qu’il rattraperait le temps perdu s’il n’était pas venu.

“Vous sentez-vous comme si vous l’aviez déjà récupéré?”

–Nous avons encore le temps de le faire; Cela ne me coûte pas qu’il puisse vraiment être récupéré, mais nous ferons tout notre possible – a répondu le compositeur.

–À propos du sujet de l’âge dans la création, composer une chanson à 15 ans n’est pas la même qu’à 40 ou 50 ans. À quel niveau créatif es-tu aujourd’hui?

–À 20 ans, j’étais très verte pour faire des chansons, j’étais candidate. Avec 40 ans, il donnait vie aux enregistrements, il maîtrisait toutes les techniques et était au bord des précipices. Maintenant, je suis à mon point, écrivant tous les jours, désireux de continuer à chanter et à enregistrer des disques.

Comme tacos al pastor dans la rue

A propos de savoir s’il est conscient de sa voix créative et comment il la sépare de la vie quotidienne, il a répondu: «J’ai une vie quotidienne adaptée à ce que je suis, je vis comme si la police était dans le coin de la maison, les bagages prêts à sortir pleuvoir. Je ne connais pas non plus mes attributs créatifs, je les minimise. »

Comment pensez-vous que votre relation avec la musique et la création en général a évolué? Qu’est-ce qui a changé?

–Je pense que les enregistrements sonnent pire qu’il y a 50 ans, c’est un problème. Avec la musique, nous entretenons de très bonnes relations, je lui consacre la vie, nous sommes un mariage avec des hauts et des bas, mais nous nous aimons toujours.

– Avez-vous déjà été ennuyé par la musique, pour une raison banale ou vraiment profonde?

– J’écoute juste la musique que j’aime, je n’écoute pas l’ennuyeux ou le banal, seulement de bonnes choses. Je préfère continuer à découvrir des thèmes, il y a de la musique intéressante à écouter tous les jours.

–Vos relations avec le public mexicain sont vraiment importantes. Que symbolise ce pays dans son parcours artistique?

–Le Mexique est Constantinople pour les musiciens de cette langue, terre promise de la musique populaire. J’espère rattraper la course, le Mexique est le cadre idéal pour tout. Je suis venu ici comme un enfant, il y a longtemps, et je suis revenu quand j’ai fini l’école d’une manière aventureuse; Je suis rentré dans les années 80, à El Chopo et Rockotitlán. Je suis le fils de la Cinquième Cour, je suis le beau-frère de Briseño, un ami de Don Álex Lora; Je vis au Mexique avec de vieilles chaussures de tennis Panam et j’aime manger des tacos al pastor dans la rue. Je suis aussi mexicain, pour Joaquín Sabina dans sa convalescence. Nous sommes amis avec le maestro Sabina …

De bons vœux à tous, ma race, en Europe, qui est en quarantaine. Sabina est mon amie, elle sait qu’elle m’a pour tout.

