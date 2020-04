La Jornada: La crise, désastre pour les travailleurs culturels: Jean-Michel Jarre

Europa Press

Journal La Jornada

Jeudi 16 avril 2020, p. 6

Madrid Le musicien Jean-Michel Jarre, président de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (Cisac), a déclaré que bien que la crise se soit concentrée sur la santé et la survie, le Covid-19 est également une catastrophe pour la culture.

C’est ce qu’a déclaré à l’occasion du débat virtuel ResiliArt, qui s’est tenu hier, organisé par la Cisac et l’Unesco, une organisation dont l’artiste est un ambassadeur de bonne volonté.

Comme indiqué dans une déclaration du Cisac, qui représente plus de 232 sociétés d’auteurs à travers le monde, ce débat mondial se concentre sur l’impact de Covid-19 sur la culture et les auteurs, et sur les actions nécessaires pour le surmonter, donc Jarre a lancé un «appel à l’action adressé à la communauté mondiale des auteurs et des gouvernements.

Naturellement, cette crise s’est concentrée sur la santé et la survie, mais Covid-19 est également une catastrophe pour la culture. Cela menace les revenus à long terme des auteurs, nuit à l’économie et à l’emploi et est un désastre pour les communautés basées sur la culture et l’art, a averti le musicien français.

Pour lui, la culture est un élément essentiel pour résoudre cette crise, c’est pourquoi ResiliArt entend donner aux auteurs la parole pour aider à définir des politiques gouvernementales efficaces.

