La Jornada: La fête en paix?

Avez-vous entendu une déclaration de la tauromachie sur la relation coronavirus-tauromachie? Précisez comment la pandémie portée et amenée affecte la tradition battue? S’il y a un but de corriger les critères, montrer l’offre, une sélection plus soignée des taureaux et des toreros, des projets de promotion, de publicité, de marketing et culturels? Ou si la tauromachie au Mexique en particulier et celle du reste des pays en général, va-t-elle poursuivre sa politique maladroite en tournant le dos à la société? Séville a déjà été divisée, vont-ils continuer à diviser le monde?

Le flux annuel de 6 900 millions de pesos généré par le festival de la tauromachie, selon le défenseur de l’Association mexicaine de tauromachie, combien va-t-il diminuer après la pandémie? Sur les 80 000 emplois directs, 146 000 indirects et plus de 800 millions de pesos que l’activité taurine jette pour les impôts, que restera-t-il une fois les quarantaines, les confinements et les suspensions terminées? Combien les festivités et le nombre de spectateurs seront-ils réduits? Ce sont des questions qui n’ont pas mérité de réponse de ceux qui sont directement impliqués dans l’industrie taurine, dans ce silence ancien et dommageable qui les caractérise.

Après la pandémie, l’avenir est plus incertain que jamais, étant donné les dommages collatéraux causés par cette paralysie économique et de travail, à la fois induite et nuisible. Après les différents confinements, un avenir sans précédent apparaîtra, diamétralement différent, compte tenu des circonstances dans lesquelles le système restera, dysfonctionnel bien avant d’imposer cette immobilité pour sauver des vies et d’autres histoires.

La pandémie de corrida – un virus mortel qui a déformé la corrida en confondant bravoure et répétition sans émotion – ne peut commencer à être maîtrisée que si elle est sérieusement repensée au préalable, un modèle de gestion qui assure non seulement la survie de l’émission mais aussi son repositionnement dans le à court terme, qui ne peut plus être soutenu par la tauromachie d’entreprises stagnantes et volontaristes, des figures usées, des taureaux sans émotion, sans publicité, des autorités complices et d’éventuels publics non informés. Seuls les systèmes et les organisations vraiment stupides persisteront dans les vieilles erreurs et continueront avec des pratiques corrompues, blâmant le coronavirus pour ses performances mauvaises ou pires.

Don Ignacio Trelles, une figure éminente du système de football mexicain, décédé mardi dernier, m’a parlé d’une occasion après avoir partagé une émission de radio: Páez, permettez-moi de vous dire que vous n’êtes pas à sa place; Il tire au but mais au mauvais moment et sur le terrain d’un adversaire très puissant, remettant en cause sa performance ou désapprouvant carrément sa tactique, et donc il ne marquera jamais. Don Nacho, ai-je répondu, vous, en tant que directeur technique de l’équipe nationale, avez personnellement souffert du manque de critiques indépendantes pour vous défendre contre l’intrigue, donc le journalisme, bien compris, doit être opposé au pouvoir.

Je regarde les employés de nettoyage de la municipalité de Naucalpan travailler dans les camions à ordures, sans masques, gants, uniformes, lunettes ou quoi que ce soit qui les protège de tant de saleté qu’ils doivent décharger et accueillir, et je me demande s’ils seront blindés ou immunisés contre le redouté. coronavirus, s’il n’y a pas de possibilité de transmission entre autant de déchets, s’ils sont des êtres humains plus consommables que d’autres, s’ils s’en foutent s’ils sont infectés ou non, s’ils pourront toucher un être cher, si la paranoïa de la peur n’est que pour ceux qui sont en attente à la télévision ou si quelqu’un ment trop.

