La Jornada: La fête en paix?

La peur ne monte pas à dos d’âne, dit le dicton, ou avant une menace elle s’accélère. Aux États-Unis, toute personne qui marche dans la rue sans masque est condamnée à une amende de 500 dollars, soit environ 12 500 pesos, après que la nation obsédante a inondé le monde de super-héros, de soldats qui défendent la démocratie et de sauveteurs de pétrole étranger et, pire que tout, , de l’idée du pèlerin que consommer et éliminer donnait un sens à la vie. Comme le taureau intimidant, ils ont dû reculer avant l’événement du transporté et amené Covid-19.

Dans la colonne précédente, il disait: «La pandémie de corrida – un virus mortel qui a déformé la corrida en confondant bravoure et répétitivité sans émotion – peut commencer à être contrôlée si avant de repenser sérieusement un autre modèle de gestion … Seuls des systèmes et des organisations vraiment stupides ils persisteront dans de vieilles erreurs et continueront à pratiquer des pratiques défectueuses, tenant le coronavirus responsable de ses performances médiocres ou pires ».

Sans les deux masques, j’ai eu l’occasion de saluer et de parler avec Manuel del Prado El Triste, dans son jeune torero qui a joué sur la Plaza México, à Santa María de Bogotá, au Nuevo Circo de Caracas et dans diverses corridas espagnoles, conseiller des toreros et manager mais, surtout, un homme sensible et pensif, dont l’amour pour la fête de la tauromachie ne l’empêche pas de le remettre en cause, comme c’est le cas pour tant d’autres.

Comment voyez-vous l’attaque de ce virus? Je lui ai demandé dès le départ. Extrêmement incertain, car cela empêchera les secteurs de s’exhiber, les endommageant tous, a-t-il répondu. Comme toujours, certains seront plus touchés que d’autres, ai-je dit. Bien sûr, a-t-il ajouté, et bien que certains affirment que les plus affectés sont les éleveurs en raison des énormes dépenses que nécessite l’élevage des taureaux, il me semble qu’en premier lieu ils en voudront aux toreros, qui ne reçoivent par exception qu’un salaire décent, pour quelles sont les restrictions avant, pendant et après la pandémie. Cependant, les entreprises et les éleveurs ne pourront pas invoquer la quarantaine de troubles graves qui persiste dans leurs propres erreurs.

Les taureaux et les toreros qui peuvent et savent monter un spectacle sont plus urgents que jamais, a souligné del Prado, qui ne coupe pas précisément les oreilles de taureaux idiots, mais avant les bovins transmis, et pousse les gens au point de vouloir les revoir le dimanche suivant. Profession ils ont de nombreux toreros; zèle et phoque, quelques-uns. Parce qu’en tauromachie, il ne s’agit pas seulement d’apprendre, mais surtout de comprendre, comme condition pour envoyer les attaques avec longueur, taille, tête et sensations, pas des lots de trois béquilles mécaniques plus ou moins liées. On a déjà vu que cela ne suffit pas pour mettre les gens sur les places.

Vous ne pensez pas que … Regardez, le spectacle taurin porte de nombreux vices qui ne peuvent plus persister, interrompit Manuel pressé; les critères manquent pour savoir dans quoi et dans qui investir, l’union et la coordination des efforts, la vision à court et moyen termes et ce qui semble impossible: comment retrouver la passion, la faim dans le public de voir de nouveaux toreros concurrencer la bravoure. Les promoteurs naturels, les fabricants de torero et les stimuli opportuns font défaut aux jeunes qui ciblent. Si quelqu’un commence à sortir la tête, les grandes entreprises le prennent à celui qui l’apporte, et s’il refuse, le garçon ne revoit plus jamais un python. Espérons que le concours que le Mexique recherche pour un torero, qui commence en juin, soit plus ouvert et pas seulement pour les amis. Ce serait très grave pour le parti si tout continue comme avant.

Hé, ce que tu dis ne te fera-t-il pas mal? Paralysé, El Triste a répondu: je suis assez foutu pour qu’ils puissent me défoncer.

