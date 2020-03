La Jornada: La fête en paix?

▲ L’obligation du fan de réflexion est d’identifier les faux positifs et les annonceurs du système taurin, qui insistent sur le fait que, suite à l’apparition du Covid-19, la fête taurine traverse une mauvaise période. Composition photographique El Saltillense

Cette connaissance de la science est rare, donc j’ai à peine réussi à assimiler que le feu brûle et que l’eau mouille. À partir de là, mon travail scientifique était plus d’expérimentation: souffrant de variole, rougeole, scarlatine, rhumatisme articulaire aigu, angine de poitrine, etc., menant à une conclusion: la distance entre la science et son application sensible dans la réalité quotidienne de la planète il est abyssal, presque suicidaire, ayant un pouvoir, une ambition, des affaires et des profits privilégiés sur la santé de la terre et de toutes les espèces, y compris le taureau de combat, aujourd’hui réduit à un veau d’or docile par emprezafios, ganaduros, figurines et authorida.

Il ne manquait pas de mal qui a même répandu la version qui, derrière la Journée nationale de la distance saine recommandée par le secrétaire à la Santé dépendant pour faire face au coronavirus, était le droitier valencien Enrique Ponce, étant donné sa propension notoire à mettre un mètre et demi de distance entre lui et le taureau, faisant confiance à des claquettes publiques de plus en plus éloignées des principes fondamentaux de l’art de se battre, mais embarquées sur la béquille effilochée d’une belle tauromachie face à la circulation.

Encore une fois, l’obligation du fan pensant est d’identifier les faux positifs et les annonceurs du système taurin, qui insistent sur le fait que, suite à l’apparition du Covid-19, la fête taurine traverse une mauvaise période, après la suspension du foires, corridas et corridas à travers le monde et une fois que le ministère de la Santé de notre pays a recommandé de reporter, jusqu’à nouvel ordre, les événements massifs qui rassemblent plus de 5 000 personnes. Pour cette raison, la Plaza México s’est précipitée pour reporter la saison des filles ou des génisses, qui avec des emplois dépasse 3000 participants dans l’après-midi, approfondissant la distance dommageable entre le public, le parti et l’entreprise colonisée, qui a maintenant des prétextes préventifs pour ne pas donner leurs combinaisons de soba à Aguascalientes.

Rome, été 1975. Première du film L’Exorciste, qui rassemble une foule autour d’un box office dont les murs sont en verre. Loin de faire la queue, les gens cherchent désespérément à acheter des billets jusqu’à ce que les murs fragiles soient brisés. En quelques minutes, les carabiniers ou la gendarmerie interviennent et forcent les gens à faire la queue, maintenant devant un stand de fortune devant le cinéma. J’étais le dernier ou l’avant-dernier à acheter un billet et, en entrant dans la salle, mon étonnement a augmenté quand j’ai vu que la moitié des sièges étaient vides! Ce qui a été dit: il faut être des personnes très spéciales pour avoir créé l’Empire romain d’abord et, mille ans plus tard, le phénomène culturel appelé renaissance.

La chose la plus malheureuse pour le rebond du festival taurin est que la série Mexico cherche un torero a également été reportée, avec laquelle la société Bullfighting Shows du Mexique a cherché à relancer la carrière de 30 matadors relégués, non pas en raison du copinage ou du manque de vision du système, mais pour ces choses rares dans la vie, que Consuelo Velázquez a dit, et qui ont la tradition taurine du Mexique au bas de la masse montre, après plus de trois décennies dans lesquelles les entreprises les plus riches de l’histoire de la tauromachie, la pâte est devenue des boules lors de la mise de la belle tauromachie avant la bravoure exigeante. Si nous sortons vivants du coronavirus, les promoteurs du parti devront modifier leurs critères de fonctionnement et retourner à la tauromachie l’émotion volée par le manque de bravoure. Sinon, la corrida se poursuivra à un mauvais moment permanent et délibéré.

