La Jornada: La fête en paix?

Pour changer, la tauromachie ne s’en est pas rendu compte, mais quand ils ont rendu public, ces derniers jours, le nombre élevé de personnes qui se déplacent dans le cadre de la tauromachie mexicaine a révélé le contraste remarquable entre ces grands nombres et les résultats discrets, pas de distribution, bien sûr, mais de positionnement et d’attractivité réalisés par ceux qui ont longtemps promu une tradition avec 494 ans en juin prochain.

Selon les chiffres de l’Agence taurine mexicaine, la promotion et la réalisation de la tauromachie dans le pays produisent 6 900 millions de pesos par an. De même, la corrida génère plus de 80 000 emplois directs et 146 000 emplois indirects, ce qui représente plus de 800 millions de pesos d’impôts. Chale, charnel.

Comment ces près de 7 milliards de pesos par an sont distribués sont des informations confidentielles que les toreros qui manipulent le tambourin ne sont pas disposés à divulguer, mais il est évident que la tauromachie – un groupe qui défend ses intérêts sans trop de scrupules au détriment de l’originalité, de l’équité et faire preuve de compétitivité -, dont les méthodes n’ont pas changé depuis plus d’un demi-siècle, se séparent, en distribuent et en conservent l’essentiel. Ils peuvent changer le nom des hommes d’affaires qui disent risquer leur argent, mais le système de tauromachie défendu par la tauromachie mexicaine, les rapports positifs et ce qui reste de l’autorité ne changent pas, car le même système les utilise pour continuer avec leur maladroite mais pour eux des méthodes rentables. Ceux de la corrida peuvent argumenter, mais le parti a longtemps manqué de produits, d’animaux et d’humains, suffisamment attractifs pour se repositionner et, soit dit en passant, couvrir la bouche de tant d’animaux, d’anti-corridas et de politiciens subventionnés. Bien qu’éloigné, j’espère qu’après les bouffonneries de la pandémie, les taureaux taurins se ressaisiront et comprendront l’urgence de changer leurs méthodes, au profit du parti, pas seulement des leurs.

Javier Iturbe González, propriétaire avec sa sœur Rosa María del hierro de Magdalena González, l’une des fractions du bétail représentatif de Piedras Negras, a eu la gentillesse de m’envoyer quelques détails sur un triple concept presque oublié dans l’élevage de bovins de combat: bravoure, style et force, que je partage avec vos lecteurs pour votre intérêt.

“… la ligne qui divise le parti entre un grand spectacle et un spectacle pauvre et méprisable est extrêmement mince, et tout a à voir avec le taureau, roi du parti, sa base et ses moyens de subsistance. Il y a actuellement ce que nous considérons comme un faux débat entre les toristas et les toreristas, qui classent les troupeaux courageux et durement gagnés comme durs, et les troupeaux les plus pastuènes comme étant rejetés. Chez Magdalena González ranching, nous pensons que la bravoure et le bon style (ou la qualité, comme on dit maintenant) ne sont pas antagonistes et ne s’excluent pas mutuellement, mais, au contraire, se complètent et se renforcent mutuellement, nous sommes donc d’accord et Nous continuons avec l’école de nos ancêtres, en qualifiant également la bravoure, le style et la force.

En ce qui concerne la présentation des taureaux et des bouvillons, nous avons toujours pensé que les éleveurs sont des sculpteurs en matière vivante, qu’au lieu du bronze ou du marbre, nous utilisons la génétique, la nutrition et la médecine afin que lorsque le taureau sort du ring, il brille beauté et trapío dans sa splendeur maximale. C’est très gratifiant quand vous parvenez à capturer le taureau dont vous rêvez ou avez dans la tête, devenant ainsi une œuvre d’art éphémère mais réelle. Prenez note, fans.

