La Jornada: La fête en paix?

Comme dans la tauromachie, dans le reste des expressions esthétiques, il y a des artistes qui, malgré leurs nombreuses qualités et leur talent évident, ne parviennent pas à briser le mur insensé de la stupidité. Si les obstacles, la grille, le copinage et l’oubli s’ajoutent à un tel obstacle, le sort de ces brillants exposants est jeté, malgré leurs capacités répétées et leurs compétences éprouvées. La solide tradition de gaspillage des ressources humaines et naturelles de certains peuples atteint alors des niveaux d’humiliation inconcevable et d’étourdissement général.

Tel est le cas douloureux, parmi tant d’autres, de l’extraordinaire ténor mexicain Genaro Salinas –Tampico, 19 septembre 1918-Caracas, 28 avril 1957–, dont les vertus exceptionnelles en tant qu’interprète et chanteur de boléros n’ont jamais eu assez d’appréciation, d’encouragement et la promotion du système en vigueur dans son pays d’origine, tandis que dans d’autres pays, il est devenu une véritable référence musicale. Autour d’ici, l’envie de certains et le manque de vision des autres, y compris les maisons de disques, l’ont obligé à chercher des décors moins contaminés à Cuba, en Argentine ou au Venezuela, des paradis authentiques et l’enfer de son existence d’artiste conscient de sa valeur.

À 21 ans, Genaro a épousé le jeune homme de Tampica, María de la Luz Herrera, avec qui il a eu deux enfants. Au début des années 40, après avoir enregistré pour RCA Victor, il rencontre à La Havane la chanteuse Malena de Toledo, inspiratrice du grand tango Malena, et amoureux ils partent s’installer à Buenos Aires, où les succès mexicains se succèdent, jusqu’à … dans les studios de Radio El Mundo, il rencontre une jeune actrice, découverte et destruction de son cœur troublé: Zoe Ducós, qui l’a littéralement fait passer de l’extase à l’agonie, puisqu’elle a eu l’idée d’épouser la tête noire de la Police politique du dictateur vénézuélien de l’époque Marcos Pérez Jiménez, dont les assassins ont assassiné Genaro quelques jours après la mort de Pedro Infante, de sorte que sa mort ne s’est guère propagée au Mexique. Malena a réussi à emmener ses restes à Buenos Aires, où aujourd’hui, tous deux unis pour toujours, reposent dans le Panthéon des artistes du cimetière de Chacarita.

Et les taureaux? Oh, eh bien, Genaro Salinas est le meilleur interprète pasodoble qui ait jamais existé sur la planète, y compris ce monument à l’identité inspirante qu’est Silverio, de San Agustín. Des légions d’artistes ont afflué vers cette merveilleuse combinaison de mélodie et de paroles, mais dans la voix de Salinas, les deux ne peuvent pas être plus naturellement intenses. Bien que l’affichage vocal et interprétatif de Genaro atteigne des niveaux insurmontables dans sa version de la guitare Cuerdas de mi et, en particulier, dans la finale prodigieuse de Novillero – écoutez, les toreros, ce que c’est de ressentir et de faire sentir. Il a également enregistré Adiós Lorenzo, La muerte de Balderas et Oreja de Oro, entre autres, ainsi que d’innombrables boléros et de belles chansons sud-américaines. Selon les connaisseurs, quel est le point culminant du soi-disant boléro maure ou des airs agités est comme l’eau de rivière, avec une autre finition imbattable.

À quoi attribuer le boom des magnifiques compositions musicales taurines des années 30-40 au Mexique? Le positionnement solide du festival taurin parmi les quelques options de spectacle et la variété de personnalités inspirantes et de corridas ou de boyaux compromettants. Ce mardi, alors, célébrons la 63e naissance à l’immortalité de Genaro Salinas, le ténor de la voix d’or, en l’écoutant et en le partageant. Il s’agit du Giuseppe Di Stefano du boléro.

