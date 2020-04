La Jornada: l’album Future Nostalgia aborde les droits des femmes: Dua Lipa

▲ Pour l’album, j’ai quitté ma zone de confort, a expliqué l’auteur-compositeur-interprète. Photo Ap

Journal La Jornada

Jeudi 2 avril 2020, p. 8

New York. Dua Lipa clôture Future Nostalgia, son deuxième album, avec Boys Will Be Boys, une chanson sur les difficultés des femmes. Je voulais vraiment montrer une autre facette de moi, a déclaré la chanteuse de 24 ans dans une interview. J’ai toujours parlé de l’égalité et des droits des femmes et de l’égalité générale, mais il était très important de faire ressortir quelque chose qui me tenait à cœur et qui, je pense, peut faire entendre les autres femmes.

L’album, sorti la semaine dernière, arrive trois ans après son album éponyme, qui comprenait New Rules, qui se classait au premier rang du palmarès Hot 100 de Billboard. Je suis reconnaissant pour les neuf mois pendant lesquels j’ai senti que je devais vraiment ne rien écrire d’autre et ne pas penser au monde extérieur. Je suis tellement reconnaissante que tout le monde ait été si patient. Je sais à quoi ressemble l’industrie de la musique.

Lipa a co-écrit chacune des 11 chansons de Future Nostalgia, comme le cool et la piste de danse expérimentale Physical. Avec Levitating et house Hallucinate, vous entendrez Katy Perry.

«Plusieurs fois pendant que je faisais cet album, je suis sorti de ma zone de confort en me permettant d’être vulnérable et en parlant de mes propres expériences. Love Again, par exemple, n’a pas été écrit pour quelqu’un en particulier, mais c’était une manifestation de permettre à l’amour et à la bonne énergie d’entrer dans ma vie parce que je traversais une petite séquence de pertes. »

Lipa est née à Londres, où ses parents se sont échappés de la guerre du Kosovo.

L’auteure-compositrice-interprète espère que Future Nostalgia pourra réconforter ses fans, confinés à la maison en raison de la pandémie de coronavirus.

