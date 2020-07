La Jornada: le divertissement, c’est aussi le journalisme à risque, pas seulement rose: Víctor Hugo Sánchez

L’émission c’est aussi du journalisme à risque, pas seulement du rose: Víctor Hugo Sánchez

Samedi 4 juillet 2020, p. 6

Je raconte, oui, l’anecdote où Enrique Guzmán, après six mois de visite chez lui du mercredi au samedi à la discothèque Estelaris, à l’hôtel Fiesta Americana Reforma, a fini par mettre un pistolet sur ma tête un jour, a déclaré le journaliste Víctor Hugo Sánchez lorsqu’il a annoncé le lancement de son livre RP: l’autre côté du miroir.

Le titre est précisément une compilation des histoires que Sánchez a écrites et publiées au cours de ses 30 ans de carrière. Il compile des anecdotes dans lesquelles apparaissent des personnages tels que Luis Miguel, José José, Paul McCartney, Elton John, Rolling Stones et Jane Fonda, entre autres.

Je raconte comment un jour ils m’ont ordonné d’être tué pour avoir publié des notes sur le piratage de disques, non pas pour avoir fait un livre scandaleux, mais pour laisser le témoignage que de ce côté du journalisme de spectacle il y a aussi des risques, parce que beaucoup de gens regardent la note rose, car ils Ils appellent, a expliqué Victor Hugo.

Le journaliste appartient à une époque où le contact avec les célébrités était le plus proche du métier. J’en parle et, dans certains épisodes, je parle aussi des grands maîtres du journalisme qui m’ont enseigné et guidé avec sagesse et sans aucun intérêt, au-delà de voir grandir un jeune reporter.

RP: l’autre côté du miroir, publié par Rosa María Porrúa Ediciones, est préfacé par l’actuel législateur, Sergio Mayer. La relation entre le journaliste et l’acteur remonte également à l’époque où Sánchez était le chef de presse du groupe Garibaldi.

« Depuis, j’ai une approche avec Mayer qui, au final, m’a donné un travail infini dans le domaine des relations publiques et que je désigne comme plus d’amis que les » amis « qu’on peut se faire au milieu. Avec Sergio, vous savez qu’il est l’ami qui sera toujours là pour vous aider en cas de besoin. Et à bien des égards, Mayer m’a beaucoup aidé et j’ai de la loyauté et une grande estime pour lui, alors je lui ai demandé de m’offrir mon premier livre », a déclaré le journaliste.

▲ Couverture RP: de l’autre côté du miroir, le premier livre de Víctor Hugo Sánchez, présenté hier.

Bien que son livre s’adresse à des publics variés, des consommateurs de nouvelles de divertissement aux étudiants en journalisme, en communication et même en relations publiques. Ce n’est pas un livre didactique au sens strict du terme; Il n’y a pas de formules, ni une théorie sur le journalisme farandulero, non; Mais, en le lisant complètement, j’ai réalisé que je quittais non seulement les enseignements professionnels, mais aussi la vie, car il y a des passages où je parle et explique comment je suis, au moins, tombé dans la consommation de drogues et comment j’ai réussi à m’en sortir. , il y a près de 20 ans, a révélé Sánchez.

Víctor Hugo Sánchez conclut: «C’est une compilation, avec des ajouts pertinents aux textes originaux, des histoires que j’ai publiées pendant près de trois ans dans le magazine EstiloDF; des histoires plus profondes avec des artistes internationaux et nationaux; des histoires qui sont restées en suspens à l’époque où j’étais journaliste pour le journal El Heraldo de México, de 1987 à 1995, et d’autres plus récentes avec des célébrités que j’ai eu le plaisir de connaître, de travailler avec elles à différentes étapes de ma carrière ».

RP: l’autre côté du miroir est disponible sur les plateformes numériques, comme Amazon, eBooks et la propre page de l’éditeur Rosa María Porrúa Ediciones.