La Jornada: le pouvoir latino est considéré comme une marchandise: Rosario Dawson

▲ L’actrice Rosario Dawson dans le rôle d’Allegra Dill, personnage principal de la nouvelle série USA Network Photo Ap

Ap

Journal La Jornada

Samedi 28 mars 2020, p. 6

New York. Rosario Dawson a honoré les grands et petits écrans dans les drames, les comédies et même les bandes de super-héros, mais elle a rarement eu l’occasion de jouer le rôle principal.

Cela a changé avec la série Briarpatch de USA Network, dans laquelle elle incarne Allegra Dill, une enquêteuse au service d’un sénateur qui revient dans sa ville frontalière du Texas après le meurtre de sa sœur policière. Il manque de possibilités tout en essayant de résoudre le crime dans ce drame policier original qui a été présenté le mois dernier.

Je n’ai pas l’habitude d’être le premier sur la liste d’appels, et les quelques fois où j’ai été sur de petits films indépendants que j’ai produits moi-même, a déclaré Dawson.

Et il ne prend pas son travail sur la série pour acquis: je connais beaucoup d’acteurs qui filment des pilotes et donc le spectacle n’est jamais sélectionné et ne peut pas continuer … Et nous l’avons fait.

Dawson a été constamment occupée à Hollywood et sur la scène politique avec l’ancienne candidate démocrate à la présidentielle et son petit ami actuel, le sénateur américain Cory Booker (Booker était avec elle lors de l’interview et a pris des photos sur son téléphone).

Cependant, il évalue son travail actuel comme le plus difficile qu’il ait jamais fait, devant équilibrer les défis physiques exténuants de son rôle avec les défis personnels alors que son père lutte contre le cancer du pancréas.

C’était très intéressant de devoir osciller entre cette expérience émotionnelle grossière avec mon père, puis de créer ce personnage qui essaie de comprendre comment gérer le duel, qu’il apprécie même, car il a vécu une vie si difficile, a déclaré Dawson. Je n’ai jamais eu à dessiner autant de facultés et d’énergie en même temps.

Activiste pour la communauté latino

Ap a discuté avec Dawson de son rôle d’actrice principale, de son inclusion à Hollywood et de son engagement de longue date envers l’activisme politique.

–Comment était ce rôle de protagoniste de la série?

–J’ai pu voir beaucoup de choses différentes, non seulement à cause de l’intensité du travail et de la rigueur qu’il requiert, mais aussi à cause de la possibilité d’être là tous les jours. J’ai raté beaucoup d’autres films et projets sur lesquels j’ai travaillé parce que je n’étais pas sur le forum.

–Vous avez toujours parlé de représentation et, bien que le streaming ait permis une plus grande diversité, cela ne semble pas se refléter dans les cérémonies de remise des prix.

–Les gardiens de la culture ont eu une façon très particulière de voir les choses et continuent de le faire. Ils avaient une position très forte et particulière sur la façon dont ils voulaient que le contenu apparaisse. Mais maintenant, avec les services de streaming, il y a une demande et ils ont faim pour autant de contenu que possible. Je pense donc que l’aspect financier a définitivement suscité l’intérêt des gens à le rendre plus inclusif et représentatif.

–Eva Longoria et Zoe Saldaña ont rejoint l’initiative LA Collab dans l’espoir de doubler la représentation des Latinos à Hollywood d’ici 2030. Pensez-vous que cela peut aider?

(Une étude de la Annenberg Inclusion Initiative a révélé que moins de 5% des près de 50 000 personnages avec dialogue ou noms dans le film au cours des 12 dernières années étaient latinos.)

Nous avons beaucoup plus de travail à faire, surtout quand nous parlons de la communauté latino-américaine, car nous sommes la plus grande minorité du pays. Le pouvoir est là, il est reconnu. Mais en ce moment, il est largement marchandisé et considéré du point de vue du consommateur.

Cette année marque le 15e anniversaire de Voto Latino, votre organisation pour la mobilisation des électeurs, et vous êtes également en relation avec un ancien candidat démocrate à la présidentielle. Savez-vous qui vous soutiendrez maintenant?

– Cette année, et c’est quelque chose dont Cory et moi parlons beaucoup, il est essentiel – et je pense que nous le voyons régulièrement – d’avoir une représentation répétitive de cette nation au Congrès et au Sénat. Mais probablement mon objectif principal maintenant qu’il n’est plus un candidat possible – pas plus que les élections, mais également, car cela ne se produit que tous les 10 ans – est le recensement. C’est quelque chose qui me semble très, très important. Nous allons voir beaucoup de ferveur autour de l’élection présidentielle, mais nous n’entendons pas assez parler du recensement … c’est donc quelque chose que je fais vraiment la promotion.

