La Jornada: Le streaming est de la merde; ont jeté le récit visuel par la fenêtre: Brian de Palma

Le streaming est de la merde; ont jeté le récit visuel par la fenêtre: Brian de Palma

Ap

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. a12

New York. Aux États-Unis, les théâtres peuvent être fermés et les projets reportés, mais il y a encore de nouveaux matériaux solides et solides de Brian de Palma.

Le réalisateur de 79 ans a écrit son premier livre de fiction, le roman policier Are Snakes Necessary?, Avec sa partenaire Susan Lehman, ancienne rédactrice en chef du New York Times.

La conversation avec Carrie et le réalisateur de Caracortada allait de son nouveau livre (le récit inspiré par John Edwards d’un sénateur ayant une liaison avec un jeune travailleur), ses vues sinistres sur l’avènement du streaming (l’industrie est l’art nain), et ses plans pour faire un film partiellement inspiré par Harvey Weinstein.

“Pourquoi les serpents sont-ils nécessaires?” un livre et non un film?

– Trop d’idées et pas assez de temps pour faire tous les films. Vous écrivez beaucoup de choses qui ne sont jamais filmées. Moi et ma partenaire, Susan, l’avons fait parce que nous pensions que c’était amusant. Nous n’avons jamais écrit de roman auparavant. J’ai eu une idée pour un script que je n’ai jamais développé, basé sur la campagne d’Edwards et la fille (Rielle Hunter, avec qui il a eu une liaison) faisant des webisodes, ces petites choses intimes qu’elle a enregistrées. En voyant cela, en tant que réalisateur, je pouvais voir quelqu’un flirter avec la caméra. Nous partons de là.

– L’écriture d’un livre a-t-elle été une bonne alternative aux difficultés liées à la réalisation de films? Son dernier film, Domino, de 2019, a eu des problèmes financiers et n’a pas ouvert aux États-Unis.

– C’est une triste situation. Il était sous-financé. J’étais là-bas 100 jours et j’ai filmé 30. Ils ne payaient personne et j’avais beaucoup de gens qui travaillaient pour moi. Nous le complétons. Mais j’étais tellement désenchanté par les gens qui l’ont financé … que j’ai dit, les gars. Bonne chance. Et je n’ai fait aucune publicité.

–Est-ce que cela vous a laissé un goût si amer de ne pas faire plus de films?

–Je n’avais jamais été dans une telle situation, sauf il y a une éternité, quand je venais de commencer à faire des films indépendants, comme le diabolique siamois, qui je pense avait un budget de 150 000 dollars.

– Ce qui a le plus retenu mon attention lors de la lecture de votre livre, c’est la durée de vos obsessions. Le vertige, par exemple, apparaît brièvement. Dans le livre, ils font une nouvelle version.

C’était un film très influent. Je l’ai vu en 1958 sur Vista Vision, je dois ajouter, au Radio City Music Hall, je pense. Cela m’a fait une très forte impression, évidemment. Au fil des ans, et après avoir fait de nombreux films, je peux voir qu’il y a toujours des leçons à tirer de Hitchcock, de la façon dont il joue certaines scènes. Et Vertigo, c’est l’idée de créer une illusion et de faire en sorte que le public en tombe amoureux puis la jette deux fois de la tour. Très, très bonne idée.

“Y a-t-il un film d’Hitchcock que vous n’aimez pas?”

De Palma: Il me semble que vos dernières œuvres n’étaient pas si bonnes. Quand il a finalement été découvert par les Français et que tous les critiques ont commencé à écrire à ce sujet, il était déjà sur son déclin. Je ne pense pas avoir atteint le sommet après Psychose et Vertige.

“Votre carrière a-t-elle un sommet?”

-Assurance. J’ai étudié les carrières de réalisateur toute ma vie. Susan n’aime pas que je dis cela, mais on vieillit. Vous avez une très bonne période de création, mais si vous faites des films décents après la soixantaine, c’est un miracle.

“Quel était ce sommet pour toi?”

–Dans la cinquantaine, quand j’ai fait Carlito’s Way puis Mission: impossible. Ça ne va pas beaucoup mieux que ça. Vous avez le pouvoir et les outils à votre disposition. Lorsque le système Hollywood fonctionne pour vous, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Mais lorsque vos films ont moins de succès, il devient plus difficile de maintenir le pouvoir et il faut commencer à faire des concessions. Je ne sais pas si l’on se rend même compte que c’est le cas. J’ai tendance à être très sévère à ce sujet. Si vous avez une bonne vingtaine d’années, c’est bien, c’est merveilleux.

Les films sont mesurés par rapport à la mode

– Vous devez vous être habitué à vos films, des années après avoir échoué au box-office ou avoir reçu de mauvaises critiques, réapparaître comme des classiques cultes.

– Vous devez croire au film quand vous le faites. Que le public n’ait pas répondu et 30 ans plus tard, il pensait que c’était un chef-d’œuvre est gratifiant. J’ai toujours dit que le film que vous réalisez est mesuré par rapport à la mode du jour. Cela ne devrait pas vous empêcher d’essayer de faire ce que vous pensez être juste, ce qui fonctionne pour vous.

–Il y a quelques années au Tribeca Film Festival, j’ai vu une restauration de Caracortada et j’ai été impressionné par les couleurs.

– Je l’ai aussi vu. Je ne l’ai pas vue depuis des années. Je suis toujours fasciné par ses performances. Ils ne m’ont jamais ennuyé. Ils sont extrêmement vifs.

– Considérez-vous que ce cinéma audacieux est toujours pratiqué pour le grand écran?

–Les choses qu’ils font maintenant n’ont rien à voir avec les films que nous faisions dans les années 70, 80 et 90. La première chose qui me rend fou, c’est leur apparence. Parce qu’ils filment numériquement, l’éclairage est tout simplement terrible. Je ne supporte pas l’obscurité, la lumière réfléchie. Ils se ressemblent tous. Je crois à la beauté du cinéma. Susan et moi regardions Autant en emporte le vent l’autre jour et on est impressionné par sa beauté. Les scènes, l’éclairage de Vivien Leigh … est extraordinaire. Si vous regardez les choses qui sont diffusées en continu, c’est de la merde. Ils ont jeté le récit visuel par la fenêtre.

Divertissement informatique

“Est-ce que ça vous irrite des films d’aujourd’hui?”

–Tout le système change. Vous aviez l’habitude de sortir et de faire un film. Notre génération a voulu reprendre les studios et nous l’avons fait. Ce qui est intéressant au sujet de la génération dont je viens, c’est qu’ils sont devenus très riches, extrêmement riches, travaillant au sein du système d’étude. Maintenant, nous sommes dans ce streaming sans fin. Tout a 10 chapitres et six saisons. D’une certaine manière, l’ancien système de studio est revenu dans lequel les producteurs et les scénaristes sont rois. Directeurs, qui sait qui dirige l’une de ces choses parmi tous? Vous avez tout l’univers Marvel, qui est une chose d’action numérique, entièrement générée par ordinateur. Quand j’ai fait Mission to Mars et passé un an à travailler avec ces plans avec trois ou quatre maisons numériques, l’un travaillait sur le bateau, un autre dans la fumée, un autre dans la poussière, je faisais le storyboard d’un plan et je suis allé moi pendant toute une année en y ajoutant des choses. Les clichés sont terriblement chers. Vous dites: qu’est-ce que je fais? Alors je suis allé en Europe et j’ai dit que je ne pouvais pas continuer à faire des films comme ça.

-Mission: impossible est dans sa septième tranche, non?

–Ils continuent de faire des histoires de plus en plus longues uniquement pour des raisons financières. Après l’avoir fait, Tom (Cruise) m’a demandé de commencer à travailler sur le suivant et j’ai dit: vous plaisantez? L’un d’eux suffit. Pourquoi voudrait-on en faire un autre? Bien sûr, c’est pour gagner de l’argent. Je n’ai jamais été réalisateur pour gagner de l’argent; c’est le gros problème à Hollywood. Telle est la corruption d’Hollywood.

“Travaillez-vous toujours sur le projet inspiré de Weinstein, Predator?”

– Oui, mais il avait un titre original auquel je suis retourné. Quand j’ai entendu parler de toute la situation … avec les scandales de Trump, j’ai immédiatement dit que c’était un grand titre, bien avant que Ronan (Farrow) ne le prenne (pour son livre révélateur). Heureusement, il l’avait enregistré, alors maintenant il s’appelle Catch and Kill. Il s’agit essentiellement d’un film d’horreur basé sur des événements réels qui ont été vus dans les nouvelles.

“Inspiré par Weinstein?”

–Il en fait partie, mais ayant été à Hollywood dans les années 70, il y a eu des actions abusives qui m’ont énervé beaucoup. Quand je jouais pour Carrie, George Lucas et moi voyions tous les jeunes acteurs à Hollywood.

– Il faisait le casting de Star Wars en même temps.

–Oui, on coulait ensemble parce qu’on vérifiait tous les jeunes. Il y avait un réalisateur-acteur qui cherchait également des acteurs pour un film et essayait de (grossier) les filles pendant le casting, ce qui m’a vraiment dérangé. En tant que réalisateur, cela m’offense parce que l’acteur essaie de trouver un travail. Profiter de cela, c’est comme un médecin qui fait quelque chose contre votre code d’éthique. Il y avait un acteur et un producteur en particulier qui faisait ça et c’est en quelque sorte la pièce maîtresse de Catch and Kill. Le personnage de Harvey Weinstein erre autour. C’est effrayant et amusant.

– Avez-vous une date prévue pour filmer Catch and Kill?

Espérons en août.

–Les femmes de vos films ont toujours été au centre des tensions. Certains les ont qualifiés de misogynes. La scène avec la perceuse et les piqûres dans Body Double serait difficile à imaginer maintenant.

–C’était un film pour lequel j’ai été inlassablement attaqué lors de sa sortie, mais je ne peux pas vous dire combien de personnes m’ont approché pour en parler.

Pensez-vous que le temps a démenti ces critiques?

– Ils ont toujours considéré qu’il était en quelque sorte un réalisateur misogyne parce qu’il avait des femmes comme point focal dans mes thrillers. Eh bien, désolé, je préfère photographier des femmes marchant plutôt que des hommes (rires). Si je dois suivre quelqu’un, je préférerais que ce soit une belle femme qu’Arnold Schwarzenegger. Désolé.

–Scorsese s’est demandé combien de films il lui restait. Qu’attendez-vous

“Je pense que nous approchons de la fin ici.” J’ai un mauvais genou. William Wyler a dit que lorsque vous ne pouvez pas marcher, c’est fini. Maintenant, si vous écrivez ces livres, vous pouvez utiliser notre imagination créatrice. Mais tant que je peux le faire, je le ferai. Même si je ne manquerai pas d’arrêter de le faire (rires).

.