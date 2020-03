La Jornada: le trou

“E

Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui »(Jean 6:56). Le trou: une prison verticale, située dans un espace dystopique, avec une hauteur calculée de 200 étages. Seuls deux prisonniers vivent à chaque niveau de cette prison, contraints de contester la nourriture qui arrive quotidiennement à leur étage sur une plate-forme rectangulaire qui traverse un trou au centre du bâtiment et réserve de la nourriture aux détenus de haut niveau. Délices abondants et authentiques, ne laissant que les restes et les déchets de ce qui est consommé dans les zones privilégiées.

The Hole (The Platform, titre diffusé à l’international), premier long métrage de l’espagnol Gaster Gaztelu-Urrutia, combine habilement le cinéma de science-fiction et une allégorie politique et sociale très en phase avec le temps présent. Son intrigue et son objectif supposent, selon les mots du réalisateur, qu’à un moment donné, l’humanité devra faire face aux conséquences d’une répartition injuste des richesses. Sa façon d’illustrer cette prémisse est de placer ses personnages au milieu d’une crise de survie qui les oblige à se confronter, violemment et sanglamment, dans leur lutte pour se procurer une croûte de pain ou les restes d’un plat succulent.

Dans ce microcosme carcéral, qui concentre le fardeau de la violence et de l’angoisse de films plus ambitieux et à plus gros budget tels que le classique Blade Runner (Ridley Scott, 1982) ou Mad Max (George Miller, 1979), les hommes et les femmes ont perdu toute trace de dignité et agir comme des bêtes acculées, prêtes à se dévorer pour survivre. Le cannibalisme est un dernier recours, et finalement une pratique courante qui ne scandalise plus personne.

Ce qui est intéressant dans la proposition d’El hoyo, à l’origine une pièce qui n’a jamais été montrée, c’est le refus du cinéaste de réduire ce jeu de massacre claustrophobe à une simple métaphore sociale dans laquelle une élite abondante et majoritaire serait confrontée. de dépossédés, chargés de rancune sociale, avides de réparation pour tant d’injustices. L’ingénieuse façon dont le film évite ce manichéisme moral est de faire changer de parquet au hasard tous les mois. Les détenus ont ainsi la possibilité de jouir des privilèges précédemment épargnés pendant un certain temps, ou d’en être temporairement privés. C’est, en tout cas, la distribution la plus démocratique imaginable de toutes les mesquineries dont un être humain peut être capable.

Il décide d’entrer dans cette prison en tant que volontaire et, dans le but de terminer une enquête universitaire, un homme maigre et taciturne nommé Goreng (Iván Massague). Son premier compagnon de cellule est un vieillard maussade et désenchanté, un vétéran de la course des taureaux, qui répond, quand il le veut, au nom de Trimagasi (Zorion Equileor). Le dialogue philosophique que les deux personnages engagent à propos de l’humanité et de ses misères, de la captivité forcée et des illusions de liberté, devient parfois dur, bien que jamais brutalement comparable à ce qui se passe aux autres étages de la prison verticale. The Lighthouse, un film récent de Robert Eggers, avec Willem Dafoe et Robert Pattison, suggère une confrontation morale similaire.

Goreng découvrira, dans une solitude croissante et après de nombreuses vicissitudes, y compris nécessairement des actes criminels et un amour délirant infertile, que dans ce territoire hostile où il est impossible de distinguer les oppresseurs des opprimés, chacun étant à son tour le Bourreau idéal de l’autre, l’enfer véritable est la coexistence forcée avec les autres. Ce pessimisme existentiel trouve son pendant dans la suggestion du réalisateur – certainement avec quelques nuances – d’un message répétitif, pour certains peut-être naïf, mais aujourd’hui certainement indispensable: seule une impulsion de solidarité collective peut sauver l’humanité de tout type de catastrophe et, surtout, une dégradation morale générale.

Le trou a remporté le prix du public dans la section Midnight Madness du dernier Festival international du film de Toronto et le meilleur film au Festival international du film fantastique de Sitges.

C’est l’une des versions les plus récentes de la plate-forme Netflix et une option de divertissement pendant la contingence de santé actuelle.

Twitter: CarlosBonfil1

.