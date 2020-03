La Jornada: les Espagnols aiment le folklore: Roxana Río

▲ Veracruz en présentation Photo Marcocodrilo photographie

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. 8

Avant de se consacrer à la musique, Roxana Río a essayé bien d’autres choses. Dans son Veracruz natal, quand il était très jeune, il a chanté et participé à des concours. Plus tard, il a déménagé à Monterrey, où il a étudié le théâtre, plus tard à Mexico et de là, a voyagé aux États-Unis et a fait de la radio pendant un certain temps.

Enfin, en Espagne, il a assumé sa carrière musicale. Dans le pays d’origine de son père, il a commencé à écrire ses propres paroles en raison du besoin d’exprimer les émotions qu’il vivait. Roxana était nostalgique du Mexique et était en contact avec beaucoup de nouvelles choses. Elle a pris sa guitare et s’est rendue dans les commerces de ses compatriotes pour leur demander de la laisser interpréter ses chansons. Dans ces endroits, beaucoup ont demandé les chansons de Chavela, et elle a accepté.

D’une certaine manière, son propre public était orienté vers le genre qu’elle avait le plus développé. Le folklore, en particulier les rancheras, est apprécié par les Espagnols, a déclaré Rio.

Pour cette raison, son récent album, Où personne ne nous juge, est en quelque sorte un hommage à Chavela Vargas. Pendant près de deux décennies qu’elle a vécu à Madrid, Rio s’est rendu compte que l’interprète était une référence importante pour les chanteurs latino-américains.

Il a donc commencé à combiner ses propres chansons avec celles que Vargas a interprétées. Roxana admire Chavela et pense qu’elle a eu un très bon goût dans le choix de son répertoire. L’album Rio est une fusion du mexicain avec des rythmes espagnols et contemporains basés sur des éléments acoustiques.

Même ainsi, la femme Veracruz estime que pour chanter de la musique espagnole, il faut être né avec le sang pour cela; cependant, c’est aussi de l’idée que certains éléments des deux musicalités peuvent être facilement mélangés. Les gens des deux pays partagent des traits. Ce sont aussi des bohèmes, comme nous; nous sommes tous les deux intenses.

Le chanteur indépendant espère se produire à nouveau devant un public en mai; Il utilisera le temps pour continuer à écrire.

