Journal La Jornada

Mercredi 25 mars 2020, p. a12

New York York – Warner Bros.a reporté la première de l’été de Wonder Woman 1984 et retiré de son calendrier l’adaptation de la comédie musicale Lin-Manuel Miranda In the Heights en raison de la pandémie. Déjà annulées, les sorties de films d’été les plus attendues d’Hollywood sont également reportées. Wonder Woman 1984 »sortira désormais en salles le 14 août au lieu du 5 juin.

