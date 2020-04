La Jornada: Les rues sont mon inspiration car c’est de là que vient la beauté la moins attendue: David Avido

Les rues sont mon inspiration car c’est de là que vient la beauté la moins attendue: David Avido

▲ David Avido, en deux moments dans son quartier natal, Kibera, à Nairobi.Photo Don Wilson et Brian Ingana

Juan José Olivares

Journal La Jornada

Lundi 6 avril 2020, p. 9

Les éléments de la nature, la danse, les rues, mais surtout son amour de la vie, ont inspiré David Avido dans la confection de vêtements.

De plus, son amour de la vie l’a sauvé de ne pas être l’un des habitants de Kibera, le quartier le plus pauvre de Nairobi, où vivent environ un million de personnes, dont moins de 20% ont de l’eau potable et la plupart survivent avec 50 pesos par jour.

David Avido Ochieng, 24 ans, est né et a grandi à Kibera, Nairobi, et est maintenant une étoile montante dans le monde de la mode. Ses créations ont été reconnues dans les défilés européens. Il est apparu sur des couvertures Vogue de l’Italie et de la France. Il habille des musiciens et des personnalités locales, mais pour l’instant il ne veut que regarder vers son quartier: il a créé le projet Face Mask, pour lequel il a élaboré, sans repos jour et nuit avec ses couturières, environ 1800 masques pour les habitants de son quartier , où il pense que la pandémie de Covid 19 peut être dévastatrice.

Mon inspiration vient de la rue, car en créant ici mon premier vêtement et en le produisant dans le monde, j’ai pu montrer que les bonnes choses peuvent aussi venir des bidonvilles. Les rues me rappellent toujours mes racines, qui je suis et qui je veux être dans la vie. Ils me permettent de parler au nom d’où je viens et de mettre fin à la stigmatisation selon laquelle les bonnes choses ne peuvent pas venir des pauvres; Je crois que la meilleure beauté, les choses les moins attendues peuvent venir de là. Les gens ont des opinions bien arrêtées sur cet endroit, mais n’y sont jamais allés. Kibera n’est pas quelque chose à regretter; Au contraire: cela m’inspire, raconte La Jornada dans une interview sur WhatsApp.

David était le premier-né d’une famille élevée par une mère célibataire dédiée au nettoyage des maisons. Il a abandonné l’école par manque d’argent. Il a commencé à travailler de longues heures, sans espérer que son paiement aiderait à subvenir aux besoins de ses trois frères, car il ne pouvait guère se permettre un repas par jour; Il a étudié le primaire et le secondaire, qu’il a abandonné pour travailler comme maçon. En raison de problèmes de santé, il a quitté son emploi et c’est alors que la danse lui est venue. Il a fait un groupe avec des amis et a ainsi gagné des pièces. Après avoir vu le succès de son groupe, il a commencé à fabriquer des vêtements pour les spectacles, mais les tailleurs qui ont commandé les costumes ne faisaient généralement pas ce qu’il voulait, alors il a décidé de les coudre lui-même.

Il a eu l’occasion de rencontrer la Fondation Maisha qui, après avoir vu son talent pour la création de vêtements, lui a payé une bourse pour aller dans une école de design, dont il est diplômé avec mention. Elle a maintenant son label, Lookslike Avido, qui emploie des couturières et propose des ateliers de ce métier pour les habitants de Kibera.

Je fais de mon mieux pour aider. Ma communauté me motive à être qui je suis et, en fin de compte, je ne peux pas les voir souffrir car tout le monde ne peut pas payer pour les masques, le lavage des mains et le désinfectant, explique-t-il.

David fabrique et distribue ces masques faciaux dans la rue, qui sont faits de tissus restants avec des imprimés audacieux. Le designer essaie d’éduquer à la pratique de la distance sociale et espère que ses masques éviteront la contagion, car – il souligne cet environnement – des éléments naturels tels que le vent, l’air, la pluie ou le soleil l’inspirent et éclairent ses créations, mais plus encore, la rue pleine de couleurs et le lieu le moins imaginable d’où peuvent venir les choses les plus belles ou les plus surprenantes.

Protection avec des bouts de tissu colorés

La semaine dernière, David Avido Ochieng a à peine dormi. Le Kenyan a cousu des centaines de masques jour et nuit dans son atelier à partir des vieux tissus colorés de ses créations. J’élaborerai ceux qui sont les plus possibles, assure-t-il. Il espère que le masque empêchera au moins les gens de toucher leur visage et d’entrer en contact avec le virus. Contrairement aux masques chirurgicaux, ils peuvent être lavés et réutilisés, ce qui signifie une alternative plus durable pour ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Les créations de mode durable d’Ochieng sont populaires à Nairobi. Sa marque de mode, Lookslike Avido, est internationalement connue pour son style vibrant inspiré des rues d’Afrique.

Je sais ce qui me motive à faire ça. Donnez les masques et faites savoir aux gens comment s’aider eux-mêmes, explique le concepteur.

Kibera, qui signifie forêt en langue nubienne, est un bidonville de Nairobi avec plus d’un million d’habitants sur 2,5 kilomètres carrés et est classée comme la deuxième plus grande favela du monde (après Johannesburg, en Afrique du Sud).

Certaines personnes ne savent pas ce qui se passe, je dois donc les éduquer. Une fois que vous faites cela, ces personnes peuvent comprendre. Les gens sont très contents (de recevoir les masques), certains pleurent même, dit-il.

Quand il était plus jeune, il raconte: «J’ai vécu une situation très difficile, alors je me concentre sur des projets comme celui-ci, car au Kenya, il y a beaucoup de pauvres qui survivent avec deux dollars par jour, même si je suis plus préoccupé par ceux qui n’ont pas de toit. J’ai grandi où la vie, malgré la précarité, est pleine de couleurs. C’est le meilleur endroit parce que c’est celui qui me parle, celui qui me dit où mon rêve a commencé et maintenant c’est celui qui me donne la vie. Les gens ne croient pas qu’un artiste puisse venir d’un quartier, mais ceux-ci sont également pleins de bons humains.

Moi et ma mode nous sommes inspirés de la rue, dans ceux de Kibera.

–Quelle relation avez-vous trouvé entre la danse et les tissus, les fils, les aiguilles …_

-C’est ce qui peut faire de moi un meilleur designer, mais plus encore, n’oubliez pas mes origines, ce qui, je pense, vous rend fort. David Avido est le même sur un podium, dans les coulisses ou en se promenant dans son quartier. Vous ne pouvez pas être l’un et l’autre sur des côtés différents, vous ne devez pas oublier vos racines, vos croyances, car si vous le faites, vous perdrez votre chemin.

Le designer n’attend rien de son projet pour coudre et distribuer les couvertures. Tout ce que je veux, c’est que moins de gens meurent.

Dream Project est, dit-il, son entreprise, une industrie des bidonvilles qui peut soutenir d’autres artistes et designers. Je veux transmettre les connaissances et la formation des jeunes; créer des opportunités d’emploi ici à Kibera. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un soutien accru de notre personnel, car si vous obtenez plus d’aide de la maison, cela vous motivera également à entrer sur le marché mondial dans l’espace de la mode.

David Avido insiste: Je m’inspire de la rue et je veux que les jeunes de mon quartier soient leurs propres patrons, en se concentrant sur la mode durable. Il n’y a pas de barrière, si vous croyez en votre talent, vous pouvez passer à l’étape suivante. Je veux encourager et créer la beauté là où elle n’est pas attendue.

Les réseaux du concepteur sont Instagram: lookslike_avido; Twitter: @lookslike_avido; Facebook: Ressemble avide. Leur site Web est www.lookslikeavido.com.

