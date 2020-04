La Jornada: Maison du bonheur

E

simple loge de vie. Une agréable surprise en cette période de confinement à la maison est l’invitation de la réalisatrice de documentaires canadienne Sofia Bohdanowicz dans House of Happiness (Maison du bonheur, 2017), à pénétrer l’intimité domestique de Juliane Lumbroso-Sellam, une veuve française de 77 ans. ans, qui depuis exactement un demi-siècle vit dans le même appartement parisien du quartier de Montmartre. Ses passe-temps incluent l’astrologie, mais aussi l’horticulture et l’effort de maintenir une longue tradition familiale gastronomique.

Au crépuscule de son existence, Juliane a choisi une sorte d’isolement volontaire et pacifique, avec des visites sporadiques chez Manouk, la fidèle coiffeuse de toute vie, ou dans le salon de beauté où elle perfectionne le rituel des soins personnels qui commence à la maison avec discipline impérieux que la coquetterie oblige, puisqu’il faut se maquiller même pour sortir jeter les poubelles. Cette envie de donner au monde un visage radieux, une apparence impeccable, vient de loin, du temps où, selon ce qu’elle racontait, elle a dû retarder sa cérémonie de mariage pour avoir cassé un ongle ce jour-là. Toute la famille a alors réagi avec stupéfaction. Personne n’interrompt le bonheur pour un détail aussi insignifiant. Pour Juliane, une telle mésaventure était au contraire le présage inquiétant d’un éventuel malheur dans le mariage.

Plusieurs années plus tard, la veuve solitaire découvrirait que la vieillesse – ce moment de la vie qui pour beaucoup est le plus grand malheur imaginable -, elle devrait le vivre avec simplicité et facilité, et naturellement, avec le vieux capital de coquetterie accumulé. D’où la routine quotidienne captée par la réalisatrice de documentaires canadiens, visitant sa maison pendant deux mois, et qui consiste en une série de rituels domestiques inévitables: café le matin, petite liturgie lors de sa cérémonie privée; le maquillage du visage, non pas pour cacher, mais pour donner une amélioration suggestive aux rides du sourire; le choix de chaussures, parmi des dizaines de modèles préservés et soignés pendant des décennies, avec l’histoire propre de chaque paire et la mémoire des temps de chavirement pendant la guerre ou des célébrations dans des temps plus chanceux. Vient ensuite le moment de la plus grande joie de la journée, le soin des plantes et des fleurs sur son balcon, qui est la fenêtre principale pour saluer le monde et égayer la vue des piétons avec le spectacle des hortensias, des géraniums et des rosiers comme une rubrique inattendue de un enfermement heureux et une vieillesse satisfaite.

Dans cet enregistrement de la vie quotidienne d’une Juliane presque octogénaire qui peut être à la fois une histoire, une confession, un journal intime, un portrait, une histoire de voyage ou une histoire vécue, la stratégie narrative du cinéaste documentaire fait référence à la Chronique du quotidien réalisée avec une simplicité magistrale par la réalisatrice française Agnès Varda. Ce qui dans un documentaire comme Daguerréotypes (1976), était une chronique collective de la vie quotidienne des habitants de la rue Daguerre dans le Paris de Varda, se transforme ici en ce microcosme de Montmartre qui est la maison de la veuve Juliane, avec de petites des histoires comme le cas d’Albert, le modeste lave-vaisselle d’un restaurant qui, à la mort du propriétaire, achète les lieux et devient propriétaire, transformant l’espace en une congrégation de fidèles paroissiens et voisins. À la manière de cercles concentriques, Paris semble encapsulé dans un seul quartier, et l’agitation de ce quartier est concentrée dans le café d’Albert, qui à son tour est un miroir fidèle de la maison et des délices culinaires de Juliane, qui a ainsi représenté et entouré ne peut pas ne vous sentez jamais tout seul. De manière intelligente et prudente, la réalisatrice de documentaires choisit de cacher au maximum sa participation et sa présence. La scène est entièrement occupée par la vieille dame autonome, toujours souriante, qui revendique la très libre administration de ses joies narcissiques dans une vieillesse sans angoisse ni frayeur apparentes.

Une vision idéalisée, sans aucun doute, bien qu’en pratique, tout un style de vie soit vigoureusement assumé, tout à fait contre le confinement virtuel forcé actuel que vivent de nombreuses autres personnes âgées. La coquetterie de Juliane, une stratégie de résistance heureuse.

House of Happiness (Maison du bonheur) fait partie du projet Daimon: Salon international du cinéma en streaming (21 films, du 6 au 24 avril), accessible gratuitement sur la plateforme Filminlatino sur simple inscription. Titres et dates: www.filminlatino.mx.

Twitter: @ CarlosBonfil1

