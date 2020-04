La Jornada: mal à l’aise, devant une caméra vidéo, mais c’est ce que c’est: les musiciens de José

Mal à l’aise, devant une caméra vidéo, mais c’est ce que c’est: les musiciens de José

▲ Ci-dessus, les membres du groupe. Ci-dessous, Ernesto Anaya, qui sera également sur place.Photo José Carlo González et File

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Mercredi 29 avril 2020, p. 7

A Coyoacán, en 1996, le groupe Los Músicos de José voit le jour. En peu de temps, il est devenu célèbre et n’a pas arrêté de jouer à des fêtes à la maison et des éruptions de toutes sortes, créant un mouvement underground de jazz acide et de funk instrumental à Mexico.

Désormais, sans concerts et avec des espaces clos, le groupe s’adapte aussi à une situation que nous n’avions pas eu à vivre et sa présence en streaming est une alternative.

Aldo Max, membre et fondateur de Los Músicos de José, a expliqué à La Jornada que depuis sa création, le groupe a expérimenté, sans limitations, un style caractérisé par la performance de l’acide jazz et du funk, dans lequel ils ont également eu il accueille différents genres tels que go-go, hip hop, afrobeat et mambo.

Désormais, les sept musiciens se joindront, chacun de leur domicile, pour proposer quatre chansons dans la deuxième édition du festival en ligne Contigo en la Distancia, qui se tiendra le 1er mai à partir de 14h00, organisé par le Secrétariat de Culture fédérale.

Pour les musiciens de José, comme pour tout artiste ou personne, la situation due à la pandémie de coronavirus est très particulière. Les concerts en ligne sont un moyen de s’adapter à la situation. Ils sont devenus une bonne initiative tout en reprenant les activités quotidiennes.

Il s’agit en fait d’un processus rare; Il pourrait même être inconfortable de devoir être seul dans votre maison devant une caméra vidéo, mais c’est ce qu’il y a; Heureusement, nous avons eu l’invitation pour ce deuxième festival, dans lequel le groupe jouera des chansons de leur dernier album, comme Magnetic, Chica bum, Escapando et Mira, mira, dans lesquelles la voix et les chœurs ont été incorporés, brisant la tradition instrumentale qui a caractérisé au groupe depuis de nombreuses années.

À ce jour, Los Músicos de José ont cinq albums studio et un double de remixes, en plus de quoi ils ont participé à de nombreux festivals nationaux et internationaux de jazz, musiques du monde, rock et musique latine. C’est maintenant à leur tour d’expérimenter depuis leur domicile et avec leurs propres ressources une transmission en streaming.

Vendredi prochain, sur le site du ministère de la Culture, vous pourrez également profiter des présentations d’Ernesto Anaya Lara Quintal, auteur-compositeur-interprète dédié à la musique folklorique mexicaine; en plus du groupe La Garfield qui emmènera les internautes à travers des paroles d’amour avec jazz fusion et funk.

Plus d’invités au concert

D’autres genres tels que le ska et le reggae seront représentés par l’interNATIOnal OrqueSka; de Veracruz, Los Parientes de Playa Vicente donneront une touche heureuse à leur jarocho fandango, et le groupe Pañuelo Rojo fusionnera le marimba traditionnel avec la musique classique et jazz. Les compositeurs et chanteurs El David Aguilar et Pedro Aznar rejoignent également la diffusion virtuelle.

La deuxième édition du festival en ligne Contigo en la Distancia sera diffusée à travers vous sur distance.cultura.gob.mx et sur les réseaux sociaux du ministère de la Culture, une unité qui a qualifié le concert du 8 avril de réussi, qui était vu par 24 623 téléspectateurs sur Twitter; 380 mille 778 sur Facebook Live, et 26 mille 872 via la page Internet Contigo au loin et le signal en ligne de TVCuatro.

Dans la phase 3 de la Journée nationale de Sana Distancia, en raison de la présence du Covid-19, l’agence culturelle offre à la population un concert de plus sous forme numérique, qui peut être apprécié gratuitement par le public de tout âge et sans quitter de la maison.

.