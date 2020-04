La Jornada: Netflix lance le documentaire The Paper House: The Phenomenon

▲ Les acteurs Rodrigo de la Serna et Darko Peric avec Jesús Colmenar, directeur de la série.Photo courtoisie

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Samedi 11 avril 2020

Et soudain, la résistance est devenue un mouvement mondial. Les gens ont pris la combinaison rouge et le masque de Dalí comme symbole des luttes sociales et ont adhéré – par solidarité – à la philosophie du groupe de voleurs dirigé par Le Professeur, dans la série La casa de papel.

Les huit nouveaux chapitres, qui constituent la quatrième partie, ont provoqué diverses réactions parmi les téléspectateurs de Netflix; De plus, la plateforme a placé dans son catalogue le documentaire La casa de papel: el phénomène, où il est révélé comment et pourquoi ce programme a suscité une vague d’enthousiasme à travers le monde.

En 57 minutes, les acteurs et la production dévoilent des images lors du tournage, ainsi que leurs points de vue, réactions et émotions générées par la participation à cette histoire, qui a été vue depuis ses débuts, en 2017, à travers une chaîne de Télévision ouverte espagnole. Plus tard, il a été acquis par Netlix, qui l’a placé dans son catalogue international et le phénomène a commencé.

Il est également documenté que l’impact généré par des voleurs vêtus d’une salopette rouge et le célèbre masque du peintre, soit dit en passant, ont été l’inspiration pour l’exécution d’autres agressions armées; tandis que la chanson Bella Ciao est désormais identifiée comme un hymne de résistance joyeuse et son rythme parcourt la planète dans des causes féministes, démocratiques ou environnementales. Dans le lien suivant, The Professor raconte comment ils ont enregistré une séquence avec la chanson toujours contre l’avis des auteurs: bit.ly/3eakgdz.

Álvaro Morte, qui joue The Professor, a également déclaré que les acteurs étaient surpris, la façon dont les gens ont pris la couleur rouge et le masque de Dalí comme symboles de leurs protestations sociales. Ceci est expliqué dans le documentaire: «La chose la plus excitante commence à se produire dans les rues; des singes rouges et des masques défilent à travers l’Amérique, l’Europe ou l’Asie; ils sont utilisés dans des manifestations pour les droits sociaux au Liban, en France, en Irak ou au Chili et ensemble avec la renée Bella Ciao, elle parcourt le monde ».

Morte, alias Le professeur, leader et cerveau du groupe a commenté: «Quand une ONG sauve un bateau plein d’immigrants et quand ils sont en sécurité, ils commencent à chanter le Bella Ciao, c’est beaucoup plus important qu’autre chose autres ».

Mon visage est partout sur la planète!

Soudain, mon visage est partout sur la planète; c’est fou, ok; C’est une chose inquiétante parce que vous cessez d’avoir l’anonymat, c’est une chose barbare, admet Álvaro Morte dans le documentaire, où il est mentionné que la série a été la plus regardée de l’histoire en France, en Italie, en Argentine, au Chili, au Brésil ou au Portugal. “De plus”, dit-on, “elle dévaste l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient ou la Turquie et, en général, elle est parmi les plus vues de tous les pays”.

Nous sommes, argumentait Pedro Alonso (Berlin), devant un phénomène planétaire, difficile à croire, mais ça l’est; Après avoir été complètement anonyme, vous trouvez plein de gens qui vous demandent des photos, a confié Alba Flores (Nairobi) avec surprise.

Dans The Paper House: The Phenomenon, les clés pour expliquer pourquoi le succès est arrivé et quelles ont été les qualités des personnages pour attirer l’attention et être acceptées par les téléspectateurs; En plus de combiner des lieux communs avec des rebondissements inattendus, de vivre à la limite et d’écrire le scénario très près du tournage, ont expliqué les créatifs.

Compte tenu de l’impossibilité de promouvoir la série dans ce nouvel épisode, en raison de l’urgence sanitaire mondiale due au Covid-19, les acteurs ont exposé dans diverses interviews via You Tube et en direct via Instagram leurs commentaires sur l’histoire qui se déroule cette fois. le groupe de voleurs célèbres.

Près d’une semaine après sa sortie, la quatrième saison et le documentaire figurent tous les deux dans le Top 10 de la plateforme de streaming; alors que le pari de production a été un succès, en espérant – la voix off se raconte dans le documentaire – que le spectateur ne se détend pas; car tout peut arriver ici; Nous essayons d’être imprévisibles, nous essayons de faire l’inattendu et cela vient du moment où les personnages ont été conçus avec des profils qui n’ont pas été vus.

