La Jornada: Ni taureaux qui courent dans les rues ni serveurs ni chupinazo: les Sanfermines sont suspendues

Ni taureaux qui courent dans les rues ni serveurs ni chupinazo: les sanfermines sont suspendues

Armando G. Tejeda

Correspondant

Journal La Jornada

Mercredi 22 avril 2020, p. 6

Madrid Cette année, il n’y aura pas de jeunes hommes devant les taureaux dans la course de taureaux la plus célèbre au monde: les Sanfermines.

La pandémie de Covid-19 est également à l’origine de l’annulation de l’un des festivals les plus populaires et les plus fréquentés au monde, qui rassemble chaque année, dans la petite ville de Pampelune, plus de 1 500 000 personnes célébrant une vieille tradition médiévale qui au fil du temps, elle est devenue la marque de fabrique de la capitale navarraise et est célébrée chaque année du 7 au 14 juillet.

C’était quelque chose qui était prévu parmi les gangs de serveurs et entre les autorités de Pampelune, mais il y avait encore une lueur d’espoir que l’annulation ne serait finalement pas consommée.

Mais le maire de la ville, Ana Elizalde, l’a annoncé avec une pointe de tristesse et de déception, à la fois pour la pénétration populaire profonde des festivités et pour l’importance qu’elles ont dans l’économie de la ville.

Ce n’est pas parce que c’est une nouvelle attendue qu’elle cesse de produire de la tristesse. Il semble clair que nos bien-aimés sont très proches du coronavirus, a expliqué le maire, qui a également confirmé que les ressources publiques qui devaient être dépensées seraient utilisées pour renforcer les services de santé, saturés et avec des dépenses extraordinaires causées par la pandémie. Ils représentent environ trois millions d’euros qui, au lieu d’être utilisés pour installer les clôtures, les postes de protection et organiser le traditionnel chupinazo et El Pobre de mí – le début et la fin des festivités – seront utilisés pour acheter plus de masques et de gants. protection, en fournissant des appareils respiratoires plus nombreux et de meilleure qualité aux hôpitaux.

Les sanfermines ont une origine populaire; Ils remontent à l’époque médiévale, lorsque les bergers des montagnes de Navarre ont emmené leurs taureaux de combat des prairies qui abondent dans la Ribera à la Plaza Mayor de Pampelune, qui à l’époque servait également d’arène improvisée à emporter hors du combat. La veille de l’arrivée des taureaux dans la ville, les bergers, ainsi que leurs taureaux et licous – les taureaux apprivoisés qui guident les braves – ont campé à la périphérie de la ville avant l’aube. les bergers pour amener les taureaux aux corrals, d’où ils ont finalement été emmenés à la Plaza Mayor pour le combat annuel, en l’honneur du saint patron de la ville: San Fermín.

Guerre, protestations …

Depuis sa création, le parti n’a été suspendu que cinq fois: la première fois dans les années 1937 et 1938 en raison de la guerre civile (1936-1939); la deuxième fois a été une suspension partielle en 1978, pour protester contre le meurtre par la police armée éteinte de l’étudiant Germán Rodríguez, dans le contexte de manifestations étudiantes demandant la libération des prisonniers politiques et qui ont eu lieu après le combat du sixième taureau, quand les festivités avaient deux jours.

▲ Les images ci-dessus correspondent aux éditions précédentes des célébrations. Ci-dessous, les personnages et les lieux de Pampelune qui cette année restent désolés.Photo . ​​et Ap

La quatrième annulation a eu lieu en 1997, lorsque la sixième corrida et la septième corrida ont été annulées en raison du meurtre de l’ancien conseiller du Parti populaire (PP) à Ermua, Miguel Ángel Blanco, par l’organisation séparatiste basque ETA. Ce fait a choqué le pays et a provoqué l’annulation partielle des fêtes populaires. Et le cinquième est celui annoncé maintenant, en raison de la crise sanitaire causée par Covid-19.

En plus des racines populaires profondes des festivités à Pampelune et dans le reste de l’Espagne, Sanfermines est devenue universelle au 20e siècle, en grande partie grâce aux textes écrits par le romancier et journaliste américain Ernest Hemingway, qui a visité la ville pour la première fois. en 1923, puis en tant que simple journaliste de 24 ans qui allait faire une série de reportages sur cette tradition pour le journal Toronto Star. Cette première incursion lui servirait à revenir et à rassembler plus de matériel et de témoignages qu’il reflètera plus tard dans l’un de ses romans le plus célèbre avant de remporter le prix Pulitzer et Nobel de littérature, The Sun Also Rises (publié en espagnol sous le nom de Fiesta). Hemingway est retourné en Espagne pour raconter la guerre civile, au cours de laquelle il a activement participé à la défense de la Seconde République et contre l’avancée des forces fascistes.

Pendant la longue dictature franquiste (1939-1976), l’écrivain retourne à Pampelune, à ses fêtes, deux fois, en 1953 et en 1959. Ses textes servent à populariser les célébrations dans le monde anglo-saxon, en fait des milliers de personnes viennent chaque année les touristes cherchant à vivre également le rêve rapporté par Hemingway.

Outre le traumatisme social causé par l’annulation des parties, le conseil municipal a expliqué qu’il y aurait des pertes économiques et d’emplois considérables, qui étaient calculées à environ 15 pour cent du chiffre d’affaires annuel de l’industrie hôtelière et environ 18000 emplois de moins.

Le conseil municipal, pour nourrir l’espoir, a accroché une pancarte sur la façade de la mairie avec un bref message: #Nous les vivrons.

