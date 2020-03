La Jornada: Nous voulons que Pitayo Music soit considéré comme une lettre de recommandation pour l’artiste: Juan PabloAispuro

Nous voulons que Pitayo Music soit considéré comme une lettre de recommandation pour l’artiste: Juan PabloAispuro

▲ Etude du label Photo gracieuseté de l’entreprise

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Vendredi 20 mars 2020, p. 6

Pitayo Music est une maison de disques indépendante dédiée au jazz. Juan Pablo Aispuro, fondateur du projet, est un musicien et producteur dont l’idée est née, entre autres, après avoir vécu de première main les lacunes d’un jeune homme qui tente de faire connaître son projet.

Depuis, Aispuro dirige la direction du label. Il est prévu que Pitayo Music soit considéré comme une lettre de recommandation pour l’artiste. Surtout quand il s’agit de jazz, car le musicien estime que ce sont des genres plus difficiles, en tant qu’artistes indépendants, à se faire connaître.

Une autre de ses causes est de montrer et de diffuser la scène locale de ce que Aispuro aime appeler la musique mexicaine contemporaine. Faites savoir que c’est quelque chose de nouveau, de frais et de mexicain, a-t-il déclaré dans une interview. Pour cette raison, son sceau reçoit le nom d’un cactus très commun dans notre pays.

Un producteur ne doit pas nécessairement être un musicien, estime Aispuro. Le premier est quelqu’un qui a une vision et un moyen de résoudre rapidement les problèmes. Afin de maintenir la meilleure qualité possible, il est impliqué dans la plupart des projets du label. Il admet qu’être musicien l’a aidé dans ses autres travaux, principalement à un niveau critique.

Le fondateur de Pitayo Music pense que la critique constructive peut contribuer à la croissance des musiciens, c’est pourquoi il essaie d’être en formation constante.

Avec l’annulation des activités publiques par le Covid-19, Pitayo Music n’a été affectée que lors d’un concert qui aurait lieu samedi prochain. La raison en était la présentation de The Dance of Helmut, un nouvel album du quatuor Luri Molina, sous le concept de Terraza Pitayo.

L’idée est d’ouvrir un espace intime où les gens vont vraiment écouter l’artiste, et peuvent se déconnecter pour se connecter avec eux-mêmes. Parfois, il semble plus que vous allez organiser la fête que de présenter votre projet, a assuré le musicien. Les autres présentations sont prévues pour la fin avril et le mois de mai, il est donc convaincu que d’ici là, il y aura des conditions pour qu’elles aient lieu.

Ce week-end, le matériel Molina sortira sur les plateformes de musique numérique, et le prochain sera les œuvres d’artistes comme Flora Pasquet avec son album Je ne veux pas, et Juanjo Gómez qui sortira Disfraces.

Malgré le fait que Pitayo Music continue de produire des disques, Juan Pablo Aispuro considère que le niveau de qualité n’est plus une excuse pour continuer à rejeter la numérisation de la musique. Dans des moments comme ceux-ci, cela leur a permis de continuer à publier de nouveaux documents, qu’ils considèrent comme un grand avantage.

C’est aussi un peu de notre combat pour faire changer le public dans sa façon de consommer de la musique, a déclaré le producteur, qui recommande de soutenir les musiciens en achetant leur matériel en ligne.

Toutes les productions du label Pitayo Music sont disponibles sur les services de streaming. Sur le site officiel de la maison de disques et sur leurs réseaux sociaux, ils informent leurs followers des nouveautés et des présentations.

.