La Jornada: peu orthodoxe

Parmi les dernières versions de la plate-forme numérique Netflix, Poco Orthodox (Unorthodox, 2020), une mini-série allemande à succès (quatre chapitres d’une heure chacun), dirigée par Maria Schrader (Stefan Zweig: Goodbye to Europe, 2016), part de extrait du récit autobiographique Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hassidic Roots (2012), de l’écrivaine germano-américaine Deborah Feldman. La cinéaste est également connue pour son travail d’actrice dans le film Aimée & Jaguar (Max Färberböck, 1999), où elle joue l’histoire, également peu orthodoxe, d’une jeune femme juive amoureuse de la femme d’un officier nazi. La rupture provocante des conventions sociales et des impositions religieuses, est à son tour au centre de la nouvelle mini-série qui a été placée parmi les 10 premiers lieux de popularité sur Netflix.

L’intrigue simple et captivante de Poco Orthodox se déroule en parallèle à New York et Berlin. Dans la première ville, il concentre son regard sur le quartier de Williamsburg à Brooklyn, où réside une partie considérable de la communauté juive orthodoxe américaine. La jeune Esther Shapiro (Shira Haas, notable dans ses contrastes dramatiques et dans son apparence caméléonique avec des notes d’androgynie) souffre à l’âge de 19 ans de l’abus d’un mariage arrangé dans lequel son pouvoir de décision est pratiquement nul. Dans sa courte vie, il n’a connu qu’un long catalogue d’interdictions culturelles et religieuses: il n’a pas le droit d’étudier la musique (un métier qui le fascine et le pratique en secret, d’abord sur un clavier papier, puis avec un professeur complice), ni d’imaginer une autre fonction dans la vie que celle de devenir une bonne épouse et mère de nombreux enfants dans la tâche collective d’ajuster le code civil et de compenser les pertes humaines dans la communauté juive pendant l’Holocauste avec des naissances multiples.

Parmi les innombrables interdictions imposées par le dogme patriarcal hassidique, il y a celle de raser complètement les jeunes femmes mariables, qui après le mariage devront porter des turbans ou des perruques car seuls leurs maris auront le privilège de regarder les nouveaux cheveux que leurs épouses doivent cacher. au reste du monde. Contre cet obscurantisme religieux au milieu du 21e siècle et dans la capitale la plus cosmopolite de la terre, la jeune Esty (diminutive d’Esther) s’oppose à de petites rébellions sans conséquence qui montent progressivement en tonalité avant la fermeture culturelle de son environnement familial et la confusion perplexe de son mari Yanki (Amit Rahas), partagé entre le respect du dogme et l’obéissance couchée à sa mère, jusqu’à ce qu’il devienne un rejet radical de ce monde intolérant qui culmine dans l’auto-exil d’Esty à Berlin.

Dans son documentaire sur Stefan Zweig, la réalisatrice de Poco Orthodox évoquait déjà le déplacement de l’écrivaine d’un continent envahi par le délire totalitaire vers le Brésil, territoire idéalisé où régnerait la paix et la liberté. La carrière d’Esty va dans la direction opposée et a pour point d’arrivée ironique la même capitale allemande qui était autrefois l’épicentre politique des atrocités nazies. Déjà en partie dépouillée des peurs et des précautions auxquelles son éducation familiale rigide l’habituait, Esty découvre à Berlin une oasis de modernité et de jouissance libertaire. Dans une scène formidable, la jeune femme enlève sa perruque, la jette dans l’un des lacs de Wannsee, juste en face du site historique où l’idée fasciste de la solution finale a éclos, commençant ainsi par une symbolique le baptême hétérodoxe, vers une libération et une nouvelle vie, loin de sa famille et de son mari, adoptant en Allemagne sa nouvelle famille élargie, un groupe de jeunes de différentes nationalités qui sera son soutien inconditionnel, son plus grand havre et son stimulant émotionnel. Ce monde qu’Esty explore, au milieu des obstacles et des persécutions, a un antécédent idéal dans la communauté des amis fraternels, libérant des complicités, comme l’a montré le réalisateur turc Ferzan Ozpetek dans The Ignorant Fairies (2001). Une communauté d’amis généreux – un creuset d’identités et de sexualités diverses – remplace ici, de manière vibrante et durable, une structure familiale rigide incapable de fournir un abri affectif solide à la sienne. Disponible gratuitement sur Netflix.

