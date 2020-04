La Jornada: Quibi n’envie pas Hollywood: Christoph Waltz

Ap

Journal La Jornada

Mardi 14 avril 2020, p. 8

New York., Le double acteur oscarisé Christoph Waltz et l’étoile montante Stephan James ont surmonté les réticences initiales et ont été les pionniers de Quibi, la plateforme de téléphonie mobile qui offre jusqu’à 10 minutes de collations de films et de séries.

“Quand ils m’ont parlé de tout le projet, j’ai dit” Vraiment? La durée d’attention a-t-elle été réduite autant? Est-ce déjà moins de 10 minutes? », A déclaré Waltz en plaisantant.

Maintenant, de l’autre côté, les deux acteurs croient fermement au processus qui transforme leur art en petites bouchées. C’était plutôt intelligent et je suis content d’avoir pris le risque, a déclaré James. Les temps changent et nous changeons avec eux, nous devons le faire.

Quibi a fait ses débuts la semaine dernière avec plus de 175 spectacles prévus pour cette année, dont Punk’d, avec Chance the Rapper, et Chrissy’s Court, avec Chrissy Teigen servant de juge pour résoudre les petits cas.

Deux des émissions scénarisées les plus prestigieuses de Waltz sont Most Dangerous Game de Waltz, avec Liam Hemsworth comme un homme qui devient la proie des chasseurs, et #FreeRayshawn de James, sur un sujet qui est trompé par la police à la Nouvelle-Orléans.

Les acteurs ont déclaré que leurs décors sur Quibi n’avaient rien à envier à un décors hollywoodien régulier. Vous n’auriez rien fait de différent pour un projet de film, a déclaré Waltz, qui a reçu des Oscars pour Django Unchained et Bastards Inglorious.

Sa série comprend 16 épisodes d’environ 10 minutes chacun. Tout compte fait, additionnez à la durée d’un film, uniquement en morceaux.

Ce serait un film si vous les montiez ensemble, à l’exception du fait qu’ici, ils utilisent des tournures extra dramatiques intelligentes pour enchaîner les portions individuelles, a-t-il déclaré.

