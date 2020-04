La Jornada: Rencontre numérique inédite de 20 compétitions de films dans We Are One: A Global Film Festival

Rencontre numérique inédite de 20 compétitions de films dans We Are One: A Global Film Festival

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Mardi 28 avril 2020, p. 7

Une vingtaine de festivals de films internationaux ont formé une alliance pour créer une activité numérique jamais réalisée auparavant, We Are One: A Global Film Festival.

La réunion de cinéma virtuel, qui sera gratuite pendant 10 jours à partir du 29 mai, comprend, entre autres, le Berlin, Londres BFI, Cannes, Guadalajara, Marrakech, New York, Saint-Sébastien, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokyo, Toronto, Annecy, Tribeca et Venise.

L’intention est de lever des fonds au profit de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et il sera diffusé sur la plate-forme YouTube, qui est déjà autorisée à commencer à recevoir des dons, bien qu’il n’ait pas encore spécifié le programme qui comprendra la projection de longs métrages et shorts, entre autres activités.

L’un des aspects les plus uniques et les plus inspirants de notre séjour à la maison est la capacité de se rencontrer et de vivre une expérience en tant que personne; We Are One: A Global Film Festival n’est que cela, a déclaré Robert Kyncl, directeur commercial de YouTube.

Il a ajouté: C’est une activité qui n’a jamais été réalisée auparavant et nous sommes fiers d’accueillir ce contenu fantastique, qui est gratuit pour les cinéphiles du monde entier.

À leur tour, Pierre Lescure et Thierry Frémaux, respectivement président et délégué général du Festival de Cannes, ont expliqué: Nous sommes fiers de nous joindre à d’autres compétitions pour nous concentrer sur les films et les talents extraordinaires, permettant au public de découvrir des façons de raconter des histoires à travers le monde et la personnalité artistique de chaque festival.

Ces informations sont disponibles sur: https://www.sansebastianfestival.com/ 2020 / news / 1/9246 / en. Dans la même chaîne du festival (YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=QVuf5iTExis), il existe une option qui redirige vers la Fondation des Nations Unies, où les objectifs de l’organisation internationale concernant la Pandémie de Covid-19.

