La Jornada: Route sonore

Lorsque les choses sont bien faites, il faut le reconnaître. Bien que le Festival ibéro-américain de culture musicale Vive Latino ait décliné au cours des dernières éditions, en incluant maintes et maintes fois le remaniement du remaniement, il est important de noter que d’ici 2020, qui aura lieu les 14 et 15 mars, ses commissaires ont mis en place une affiche audacieuse . Ils ont laissé la peur derrière eux, sachant qu’avec 21 éditions il se soutenait déjà, avec une assistance fidèle, et avait opéré un changement générationnel nécessaire. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de sons avancés, l’inclusion profuse de jeunes musiciens est notable, en particulier les troubadours et les rappeurs. L’attitude de cette édition est moins sectaire et moins malveillante: la majorité de la distribution est mexicaine, de différents états; il y a plus de femmes, ainsi que des actes pour les enfants, les artistes autochtones et les LGBT.

En plus des scènes connues, il y aura, comme d’autres fois, la tente de voyage avec des documentaires, stand-up à Casa Comedy, espace pour enfants (El Parque), le hangar Momentos Indio (avec des performances surprises), Tianguis del Chopo, des stands de labels indépendants et un espace de lutte. La nouveauté est que maintenant il y aura une zone VIP appelée Vive LaSuite (qui, espérons-le, n’implique pas de ségrégation, comme cela s’est produit sur la scène Corona Light de Corona Capital). Un autre scoop désagréable est que, par peur du Coronavirus, le groupe californien She Wants Revenge a annulé leur performance; Le duo danois Soulwax avait déjà été annulé auparavant, pour des raisons de calendrier.

Alors, voici les recommandations de cet espace pour votre plus grand plaisir, si beaucoup de noms sur l’affiche ne vous disent rien.

Samedi 14

Le meilleur. Du Mexique: la pop flottante de MexFutura (Denise de Hello Seahorse + Dr Zupreeme de La Banda Bastön), la dark pop de Valsian, la rétro pop de Rey Pila, le rock Seri de Hamac Caziim, le folk de Negro et le Nieves de Enero, le rockabilly de Rebel Cats, l’électropop de Rubytates, le pop metal féminin de The Warning. De Suède: les Cardigans pop. Des États-Unis: les bleus sombres de All Them Witches. Du Congo: afrobeat Jupiter & Okwess. Du Chili: la folie heureuse de 31 minutes; la fusion latine de Chico Trujillo. De l’Argentine: la chanson romantique de Vicentico, la fusion reggae de Fidel Nadal. De l’Espagne: la pop sombre de Fangoria, le rap de Sho Hai. Du Chili: la pop de Francisca Valenzuela. De Hollande: le surf & roll du Phantom Four.

Ce qui est correcte. Du Mexique: la pop de Reyno, le rap cool de Charles Ans, le rap latin d’El Poder del Barrio, la pop punk de Say Ocean, le gros rock du Yucatan Agogó, la pop de Little Jesus and Chetes, la house- pop des Wookies. De Colombie: le punk de Hate Botero, le rythme caribéen de Carlos Vives. De l’Argentine: la cumbia villera de Ladies Free, le pop rock de You Show Me, le piège de Duki.

Régulier. Des États-Unis: le rock des années 90 de Guns N Roses. Du Mexique: The Daniels. De l’Uruguay: la pop de Cuarteto de Nos. De l’Espagne: la pop des Elephants. De Suède: L’emo-pop de The Rasmus.

Dimanche 15

Le meilleur. Du Mexique: Zoé fête les dix ans de son Unplugged; La nouvelle proposition vocale d’Ely Guerra; L’électro-norteña sans défaut de Nortec: Bostich & Fussible; La pop imaginative de Porter, la beauté vocale et lyrique de Silvana Estrada, la virtuosité au piano de Flor Amargo, l’actuel R&B de Girl Ultra, le fils et le folk mis à jour du luxe La Bruja de Texcoco; le hard rock de Rodrigo et Gabriela, la pop gracieuse de Salvador et de la Licorne, le soft folk d’Ambar Lucid, la triste chanson de Bratty, le folk ranch d’Axel Catalán. Des USA: l’âme psychédélique des Black Pumas. Du Canada: le post rock bruyant de Mogwai. De l’Argentine: la fusion pop de Gustavo Santaolalla.

Ce qui est correcte. Du Mexique: rime avec Battles of Champions (Aczino, Chuty, Kaiser, Jony B, entre autres), rap dur de Gera MXM, reggae hip hop de Golden Ganga, soul pop de La Garfield, pop flottante de Madame Récamier, la danseuse du nord de Los Tucanes de Tijuana, le ska de Salón Victoria, le reggae de Victoria Malawi. D’Argentine: le rock classique d’Andrés Calamaro, la curieuse pop de Babasónicos, la reggae pop de Feria de Frescos, les bonnes vibes des Indiens, la pop colorée de Zero Kill (Benito Cerati). De l’Espagne: Biznaga punk, pop de Leiva. De Porto Rico: le reggae de la culture prophétique. Du Venezuela: la fusion ska de Public Disorder. Du Chili: la fusion pop de Pillanes. Du Japon: l’électropop Kyary Pyamu Pyamu. D’Allemagne: Milky Chance folk / electro-pop. Des États-Unis: l’électro-pop flottante de Skott.

Régulier. Du Mexique: la trova peu attrayante d’Armando Palomas et Ed Maverick; le pop rock de Disidente et DLD. De l’Espagne: la pop légère de Carlos Sadness. Des États-Unis: pop du Portugal the Man.

Foro Sol.13 heures à une le matin tous les jours. Billets par jour: général 1890 $; platine: 3 040 $; suite: 4053. Laissez-passer de deux jours: 3234 $. Détails, horaires, plan: https://www.vivelatino.com.mx/

