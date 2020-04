La Jornada: Silence radio

E

L’optimisme est une obligation morale, il est toujours important de ne pas abandonner. Cette courte phrase, prononcée par Carmen Aristegui devant la caméra de la cinéaste mexicaine Juliane Fanjul (Muchachas, 2015), concentre l’esprit et le courant de son nouveau documentaire radio Silencio (2019), chronique fidèle et bien organisée de l’activité professionnelle de la journaliste pendant les quatre années qui vont de son licenciement injustifié de son programme radio sur MVS, en 2015, aux jours d’activité fébrile sur son portail d’actualités Internet, vers 2017, et la collaboration fructueuse finale avec une puissante station de radio qui aujourd’hui permet d’exercer le journalisme en toute liberté.

Les tribulations endurées par Aristegui au cours de la période évoquée par Juliane Fanjul ne sont qu’un sombre reflet de la spirale d’agressions et de crimes perpétrés par l’appareil d’État contre les journalistes indépendants. Le documentaire commence par souligner le meurtre du journaliste Javier Valdez à Culiacán, en 2017, avec des images de la protestation de collègues de la guilde, dont Aristegui elle-même, devant les bureaux de la Gobernación à Mexico.

Le présentateur déclare à l’époque: Aujourd’hui, le portrait du Mexique a le visage d’un journaliste assassiné.

Après ce démarrage effectif, le documentaire retrace le mécanisme d’intimidation et de censure politique qui a précédé le licenciement deux ans avant Aristegui, suite à un reportage, transformé en scandale médiatique national et international, qui a révélé la corruption dans la construction de la soi-disant Casa Blanc du couple présidentiel. À cette révélation s’ajoutent d’autres, de plus ou moins grand calibre, comme la signature d’un contrat illégal, finalement frauduleux, entre la Présidence et une compagnie de chemin de fer japonaise, ou l’accusation de plagiat par la thèse du président Peña Nieto pour obtenir le Licence en droit de l’Universidad Panamericana, ou l’épisode le plus dramatique de tous, la disparition des 43 étudiants normalistes d’Ayotzinapa.

Avec un public estimé à 18 millions de personnes, Carmen Aristegui était devenue la journaliste la plus inconfortable et dangereuse pour un gouvernement prêt à la faire taire à tout prix, sauf celui, politiquement inabordable, de sa disparition physique. Il n’y a eu que l’intimidation grossière (vous allez être chargé avec le coq) entreprise par Gutiérrez de la Torre, un chef du PRI à Mexico accusé de soutenir un réseau de prostitution, ainsi que les multiples disqualifications calomnieuses contre le conducteur (“lesbienne, pejista »), Ou le travail de cyberespionnage (via le système de surveillance Pegaso), dirigé contre certains de ses collaborateurs ou le fils adolescent du journaliste, ou la réaction violente du candidat au poste de gouverneur de Jalisco en 2018 à cause des révélations de ses liens présumés avec le crime organisé, ou le scandale insondable du soi-disant Master Scam, et enfin la fouille des bureaux du portail d’actualités par deux voleurs intéressés à récupérer et à intervenir sur le matériel informatique du personnel proche d’Arististe. La liste est longue, bien que peu exhaustive. Dans ce climat de corruption généralisée et de terrorisme officiel, parfois célébré par des confrères journalistes de médias gouvernementaux, la réalisatrice de documentaires de la radio Silencio l’appelle à juste titre la “Pax mafiosa del PRI”.

Le nombre de dommages et de honte auxquels un régime mourant est mené au cours de ses dernières années n’est que cela, un compte rendu objectif et véridique de ce qu’une population longtemps lésée pourrait vérifier, puis évaluer. Il n’y a pas de place dans cette œuvre de Juliane Fanjul pour la manipulation ou le sensationnalisme, puisque le mandat précédent de six ans, comme tant d’autres auparavant, était chargé de transformer la corruption en un croquis coutumier ou un simple pinceau de couleur locale.

Il ne reste que l’exercice de la mémoire collective, à laquelle ce documentaire fait appel et rend hommage, qui en même temps récupère la sentence opportune du réalisateur chilien Patricio Guzmán: L’avenir des peuples est dans leur passé.

La radio Silencio ouvre mardi prochain le festival en ligne Ambulante en casa, une excellente initiative d’Ambulante, une tournée documentaire qui se déroulera, au rythme d’un film récent par jour, du 29 avril au 28 mai. L’accès à partir de divers appareils est gratuit. Titres et dates, sur www.ambulante.org.

Twitter: CarlosBonfil1

.