La Jornada: Tant que les autorités ne disent pas le contraire, Vive est debout: Jordi Puig

▲ Derniers préparatifs pour Vive. Environ 140 000 personnes devraient assister aux deux jours du festival. Pendant ce temps, Megadeth, Paradise Lost et Sum41 ont annulé leur participation à la réunion de métal qui se tiendra à Toluca.Photo Guillermo Sologuren

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Samedi 14 mars 2020, p. 5

Après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une pandémie mondiale de l’épidémie croissante de Covid-19, les autorités et les organisateurs d’événements massifs à travers la planète ont décidé de reporter ou d’annuler leurs plans afin d’empêcher la maladie de se propager davantage. . Cependant, au Mexique, deux des plus grands festivals de musique poursuivent leurs préparatifs pour ce week-end.

Le Festival ibéro-américain de culture musicale Vive Latino a annoncé hier que ses activités se dérouleront normalement.

Jordi Puig, directeur de la réunion, a expliqué que Vive est debout parce qu’il nous semble que ce qui est responsable est de suivre la ligne des autorités, et tant qu’ils ne nous disent pas le contraire, je pense que la bonne chose est de continuer.

Le directeur de Vive Latino a déclaré que la décision avait été prise parce qu’il y avait confiance dans les autorités. Nous devons faire confiance aux experts, qui, j’imagine, ont des armes plus longues que nous pour avoir plus d’informations.

Les organisateurs considèrent également que l’environnement est sûr si les mesures qu’ils prennent sont prises. Ne touchez pas votre visage, ne vous saluez pas.

Malgré le fait que des artistes comme Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Portugal The Man et Vetusta Morla, entre autres de pays où la propagation du virus est plus importante, ont annoncé l’annulation de leur participation, le Vive Latino n’envisage pas de remboursements.

Ses organisateurs ont confirmé que des groupes comme Guns N ’Roses, Zoé, Babasónicos, Los Tucanes de Tijuana et d’autres gros titres du cartel se produiront ce week-end.

Puig a déclaré que dans cette édition du Vive Latino, environ 70 000 billets ont été distribués par jour, en plus du fait qu’il existe environ 10 000 sources de travail liées au festival, donc, au-delà des spéculations futures, nous voulons aujourd’hui faire un festival et tourner autour de l’économie, de la vie, du plaisir et, par conséquent, nous sommes convaincus de faire le festival.

Mesures extraordinaires

Cependant, les organisateurs ont également annoncé qu’ils prendraient des mesures de prévention supplémentaires. En plus de stimuler l’approvisionnement en gel antibactérien et les éviers dans toutes les toilettes et les zones de nourriture, des informations sur le virus seront projetées sur les écrans du festival, des boissons seront servies à la volée, pour éviter de les exposer trop longtemps à l’environnement.

De même, les participants prendront leur température avec des pistolets à cet effet avant d’entrer sur le site et, en cas de détection d’un risque, ladite personne se verra refuser l’entrée au Foro Sol. Les organisateurs ont annoncé qu’ils travaillaient en étroite collaboration avec le gouvernement afin que la réunion se déroule aussi normalement que possible. Chacun prend ses propres décisions et, si quelqu’un ne se sent pas à l’aise de venir au festival, c’est son droit, a déclaré Puig.

Le Vive Latino, qui se déroule les 14 et 15 mars, prévoit de recevoir 140 000 personnes en deux jours. La plupart des actes sont toujours d’actualité, comme l’hommage à José José, produit par Meme del Real, à l’initiative du festival; Dans ce document, sept interprètes feront revivre des chansons que le prince de la chanson a chantées.

Hell and Heaven, qui aura lieu à Toluca, a annoncé dans un communiqué que malgré les circonstances, tout a été fait pour le rendre mémorable, et a annoncé ses horaires définitifs. Des groupes tels que Manowar et Deep Purple restent fermes dans leur participation. Alors que Megadeth, le groupe principal du deuxième jour du festival, a annoncé l’annulation de leur participation ce vendredi, rejoignant Bloodbath, Hoobastank, Black Flag, Sum 41 et Paradise Lost, entre autres.

Le texte indique également qu’il est possible que ce soit l’occasion de vivre le dernier festival massif qui se tiendra dans notre pays depuis longtemps, au moins jusqu’à ce que l’urgence sanitaire soit contenue, qui heureusement n’a pas atteint notre pays complètement .

