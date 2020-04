La Jornada: Trump utilise la pandémie comme une arme contre les pays sanctionnés: Oliver Stone

▲ Le cinéaste, dans une image de 2016, a publié un article contre la politique de Trump dans le New York Daily News.

De l’écriture

Journal La Jornada

Lundi 6 avril 2020, p. a10

Ce n’est pas le moment d’une nouvelle agression américaine contre le Venezuela ou l’Iran, a déclaré le cinéaste de renom Oliver Stone, qui accuse les États-Unis d’avoir transformé le coronavirus en arme contre ces deux pays, ainsi que Cuba et le Nicaragua, qu’il a sanctionnés.

Dans un article publié samedi par le New York Daily News, le réalisateur, ainsi que le professeur de droit international de l’Université de Pittsburgh, Daniel Kovalik, demandent instamment que les sanctions terriblement cruelles de l’administration prennent fin. de Donald Trump contre les pays référés, dans le cadre de la pandémie Covid-19.

“Certains ont peut-être vu la belle action à Cuba permettant à un bateau de croisière – refusé par d’autres pays – d’accoster à son port, bien que certains passagers à bord aient été testés positifs pour Covid-19. La majorité d’entre eux étaient des Britanniques, qui ont été autorisés à rentrer chez eux depuis Cuba. En outre, l’île, avec la Chine, envoie des médecins et des fournitures dans divers pays du monde pour les aider à lutter contre la pandémie », indique l’article.

“Ces actions,” dit Stone, “représentent le type de solidarité internationale et de démonstration d’humanité dont le monde a besoin en ce moment. Malheureusement, le gouvernement fédéral de Washington prouve le contraire, retirant tout son personnel du Peace Corps du monde entier et, pire encore, augmentant les sanctions contre Cuba, l’Iran, le Venezuela et le Nicaragua au plus fort de l’épidémie. “

Responsabilité morale

Quant à l’Iran, ils disent: Le grand nombre d’infections qui le sévissent inquiètent les experts internationaux de la santé. Les sanctions américaines ont étranglé l’économie de ce pays et endommagé son système de santé, ainsi que sa capacité à faire face à la pandémie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a tweeté que l’Iran avait un besoin urgent de masques, de respirateurs et de blouses chirurgicales, puis a accusé les États-Unis de ce qu’il a appelé le terrorisme économique.

Pendant ce temps, l’Iran rapporte qu’un de ses citoyens meurt toutes les 10 minutes et avertit que des millions d’autres pourraient mourir du virus. Des millions! Si cela se produit, le gouvernement américain assumera une grande responsabilité morale et juridique.

Quant au Venezuela, ils assurent que les sanctions actuelles sont un facteur qui le prive des médicaments et fournitures nécessaires pour lutter contre le virus. Le président Trump ne fait qu’augmenter les sanctions, même au milieu de la pandémie; Il le fait sous le prétexte d’affirmer que le président Nicolás Maduro aurait trafiqué de la drogue, mais les données du gouvernement américain lui-même nient cette affirmation. Cependant, les souffrances que les sanctions croissantes de Trump causeront seront réelles.

Le dernier exemple, plutôt cruel, de la pression croissante contre le Venezuela est la décision du Fonds monétaire international, cédant à la contrainte américaine, de refuser la demande d’urgence du Venezuela pour un prêt assez modeste de 5 milliards de dollars, pour faire face à la pandémie de coronavirus.

.