La justice condamne Mediaset pour avoir accusé un chauffeur de taxi d’être un patron de loterie illégale

Mediaset España Comunicación S.A. a été condamné par le Tribunal de première instance numéro 4 de Cadix pour indemniser un chauffeur de taxi 5.000 euros pour violer votre droit à l’honneur. L’acte criminel fait partie d’un rapport sur «Sous les projecteurs», qui accusait l’homme d’être l’un des dirigeants d’un groupe qui se livrait au trafic de loterie illégale. En outre, le groupe a également été condamné par briser le droit à l’image du plaignant.

Siège de Mediaset Espagne

Diffusé sur la chaîne Four le 25 juin 2018, le reportage “Nous avons localisé les chefs de la loterie illégale de Cadix: les capos“Il avait l’intention de démasquer les bandes vouées à la falsification des billets de loterie. Selon le journaliste, la police les avait informés que le chauffeur de taxi en question était l’un des principaux membres de l’organisation illégale et qu’en outre, J’ai utilisé le taxi pour blanchir. “Ce chauffeur de taxi ne travaille que de huit à deux heures et ne fait jamais de service le week-end, mais il conduit une Mercedes. Nous l’attendons près de son arrêt de taxi. Nous ne tardons pas à le retrouver”, ont-ils annoncé au programme.

Et il en est ainsi. Il regarde ensuite comment le journaliste aborde l’homme pour l’interroger directement: “Vous êtes engagé dans la loterie, non?”, Ce à quoi le chauffeur de taxi répond: “Je ne suis pas, je suis chauffeur de taxi“Malgré le refus, le journaliste insiste:” Selon la police, vous vendez des loteries illégales. “La police qui dit ce que je veux, je n’ai pas de loterie illégale, ce que j’ai, c’est un taxi “, explique le plaignant.

La séquence entière se produit avec le visage du chauffeur de taxi pixélisé, mais même ainsi, la phrase, à laquelle Diario de Cádiz a eu accès, conclut que son identité était “parfaitement reconnaissable” pour ses proches, “tant pour sa voix, élément caractéristique de sa personnalité; qui est délivré sans aucune distorsion, que pour son teint physique, ses vêtements et le reste de son anatomie corporelle, qui se diffuse sans dissimulation”.

La juge Graciela González, prévient également que, bien que la plaque d’immatriculation du véhicule soit également floue, d’autres éléments facilement reconnaissables sont montrés, tels que la marque ou les vitres arrière teintées, ce qui, selon le document, il ne correspondait qu’à un taxi de plus à la date, également détenue par le demandeur.

Informations fausses

Pour tout cela, et parce que l’homme “n’a pas expressément consenti“, le groupe de la communication a été condamné. Et, le magistrat a conclu que, dans ce cas, le droit à l’honneur et à l’image prévalait sur le droit à l’information, étant donné que n’a pas pu prouver que le rapport est “véridique”. “Il aurait fallu le témoignage de la police ou, du moins, un rapport qui montrait l’existence de soupçons fondés sur l’activité de vente et de distribution de loterie illégale par le chauffeur de taxi”, précise la sentence.

“La déclaration d’un agent n’apparaît pas non plus dans le programme émis“, explique le juge, qui détaille que de l’unité des corps de police nationale rattachée à la communauté autonome d’Andalousie un rapport a été envoyé indiquant qu’il n’y avait” aucune plainte aucune plainte pour vente ou distribution de loterie illégale à nom du demandeur “.

.