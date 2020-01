La K-Pop continue de dominer la conversation sur Twitter

La K-Pop continue de dominer la conversation et Twitter et apparemment cela ne se terminera pas bientôt, en fait la tendance est toujours très forte. Selon les chiffres publiés par la plateforme en 2019, la conversation a augmenté de 15% par rapport à l’année précédente, atteignant un chiffre négligeable de 6,1 milliards de Tweets.

La popularité internationale qui a atteint le genre est telle que la Corée du Sud n’est plus le premier endroit où la conversation est générée, mais le deuxième. Il a cédé son poste à la Thaïlande. Indonésie, États-Unis, Philippines, Brésil, Malaisie, Japon, Mexique et ArgentineIls complètent la liste des pays qui parlent le plus de K-Pop dans le monde. En plus de cela, des pays comme le Canada, la France, la Grande-Bretagne, l’Inde et la Turquie figurent parmi les 20 premiers qui ont tweeté davantage sur la K-Pop.

Jungkook de Bung avait le tweet le plus commenté et le plus retweeté du genre et son groupe était le plus populaire suivi d’EXO et de GOT.

«Au-delà de la musique, la mode joue également un rôle fondamental dans la K-Pop et ses stars ont excellé dans les grands événements de mode du monde entier. K-Pop Sandara Park et ITZY idols se sont associés à Twitter pour fournir du contenu exclusif à leurs fans en organisant des sessions #KPopTwitter Blueroom en direct, ainsi que des sessions de questions / réponses en direct depuis la Fashion Week de Paris (# PFW) “

Les prix et événements K-Pop les plus importants, tels que KCON 2019, ont généré 40 millions de Tweets, ainsi que 28 millions de vues vidéo liées à l’événement. «# 2019MAMA, la cérémonie de remise des prix la plus importante de la K-Pop et se terminant l’année, a été l’un des moments #KPopTwitter que les fans du monde entier ne voulaient pas manquer. À partir du 24 octobre, date du début du vote # 2019MAMA et jusqu’au 4 décembre, jour de l’événement, environ 102 millions de Tweets ont été générés. De plus, la vidéo de la caméra BTS Red Carpet 360, publiée sur le compte Twitter officiel de MAMA, était le Tweet le plus retweeté de l’événement », a expliqué la plateforme.

Après 25 ans d’émergence en tant que genre musical en Corée, la K-Pop est devenue la musique du monde. Quel est ton groupe préféré?

