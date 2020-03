“La langue est restée comme une espadrille”

Les concurrents de «Survivors 2020» se soucient non seulement d’aller à la pêche ou de garder le feu vivant, mais aussi ils ont le temps de faire des aveux sur leur vie personnelle en Espagne. Cette fois, c’est au tour de José Antonio Avilés, qui a raconté à Elena Rodríguez et à ses collègues comment sa rencontre sexuelle avec une femme a été la plus violente.

José Antonio Avilés fait rire Elena Rodríguez dans «Survivientes 2020»

Le collaborateur de «Viva la vida» a expliqué qu’il avait commencé à sortir avec cette fille, qui était amie avec son cousin, parce que Je ne voulais pas dire qu’il était homosexuel: “La chose typique que tu es avec des amis et que tu ne veux pas dire que tu es gay, parce que tu as une petite amie.” Le cousin d’Avilés, qui “l’a senti”, lui a posé des questions sur les relations sexuelles avec cette fille: “Mais à quoi ça ressemble?”

En riant, le journaliste a déclaré avoir répondu: “Ça a le goût d’un mauvais citron, ça a un goût souillé”. Son cousin voulait trouver une solution et a demandé à la petite amie de son cousin de mettre une pommade mentholée sur sa zone intime. “Ma langue est restée comme une espadrille”, a déclaré Avilés avec un rire, réveillant le rire d’Elena et du reste des survivants qui écoutent son histoire.

Se termine presque dans la tragédie

Mais l’anecdote conserve également sa partie tragique et c’est qu’Avilés a expliqué qu ‘«elle avait le problème», car sa zone intime était irritée: “A partir de là, la relation s’est rompue, nous ne nous sommes plus jamais entendus”. Le journaliste a déclaré que la jeune fille était la seule femme avec laquelle il avait eu des relations sexuelles, puisqu’il avait par la suite décidé de rendre son orientation sexuelle publique.

.