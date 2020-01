La leçon de salsa que cette grand-mère a donnée à Maluma, impossible de ne pas la voir!

Maluma aime la salsa et nous l’a montré. Mais dans cette vidéo, il est vu dans sa facette la plus naturelle et jouit avec cette belle femme Sugar!

28 janvier 2020

Un Maluma Il aime la salsa et nous l’a montré. Mais dans cette vidéo, il est vu dans sa facette la plus naturelle et jouit avec cette belle femme Sugar!

Et c’est que le joli garçon a emmené une grand-mère danser dans la rue, qui a accepté le défi et lui a offert l’une des meilleures expériences de sa vie.

La dame ne pouvait pas se tenir debout et dansait avec la belle colombienne, au rythme d’une pièce contagieuse de salsa Et ils ont tous les deux apprécié sans arrêt!

Et Maluma Il gardait le sourire, tout comme Granny, qui malgré ses années, lui faisait une démonstration de la façon dont le squelette bouge.

C’est que Maluma Il est si beau qu’il conquiert n’importe qui. Peu importe la race, l’âge ou la nationalité, ils fondent tous devant ce père d’Amérique latine.

