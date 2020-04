La lecture est le meilleur remède pour perdre la peur, conseille Joaquín Sabina

Europa Press

Journal La Jornada

Mardi 21 avril 2020, p. 6

Madrid Le musicien Joaquín Sabina a recommandé: la lecture de livres est le meilleur remède au confinement à domicile en raison du coronavirus, car la lecture aide à mettre fin à la solitude.

Cela a été exprimé par le chanteur dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l’Institut Cervantes, dans laquelle il préconise la lecture quelques jours avant la célébration de la journée du livre.

Dans le message, Sabina a admis que les livres l’ont aidée à ne pas avoir peur pendant l’accouchement.

Pour moi, que j’ai peur, que j’ai peur de beaucoup de choses, juste de l’enfermement pas parce que j’ai beaucoup de livres. Il a rappelé à quel point la lecture l’avait rendu heureux pendant les longues périodes d’attente dans les gares et les aéroports.

Je me souviens de ces moments où vous êtes dans une gare de transit, dans n’importe quel pays, avant 12 heures d’attente pour le départ de l’avion, à fixer bientôt. Tout le monde autour de moi est désespéré; Non, je suis content parce que j’ai un livre, dit-il.

Il a ajouté: les livres mettent fin à la solitude. Depuis que j’ai appris à lire, je ne suis pas seul.

L’auteur-compositeur-interprète Joaquín Sabina a réitéré: il n’y a pas de meilleur remède à l’enfermement que d’avoir un livre et de vivre tant de vies aventureuses, étranges et étrangères. Pour ceux qui restent à la maison et n’ont pas de livre sous la main, je vous recommande de le prendre et vous ne serez plus jamais seul.

.