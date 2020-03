– La légende de la musique de Conuntry Kenny Rogers décède

Kenny rogers

Le chanteur est décédé à l’âge de 81 ans dans son domicile de Géorgie, en paix et entouré de sa famille.

La légende de la musique country Kenny Rogers est décédée à l’âge de 81 ans.

Le chanteur, qui a apprécié des tubes avec des chansons comme Coward of the County, Lucille, Lady et The Gambler, est décédé “pacifiquement” à son domicile de Géorgie vendredi soir, “entouré de membres de sa famille”, selon un communiqué publié. sur Twitter.

Rogers a connu un grand succès à la fin des années 1970 et 1980, et a eu beaucoup de succès en 1983 lorsqu’il a rejoint Dolly Parton pour interpréter Islands in the Stream.

Kenny Rogers a annoncé sa retraite de la musique en 2015 et a dû interrompre une tournée d’adieu en 2018 en raison de problèmes de santé.

“Je ne voulais pas prendre une éternité pour prendre ma retraite”, avait-il déclaré à l’époque. «J’ai vraiment apprécié cette occasion de dire au revoir aux fans au cours des deux dernières années… Je ne pourrais jamais les remercier correctement pour les encouragements et le soutien qu’ils m’ont apportés tout au long de ma carrière et le bonheur que j’ai ressenti en conséquence. “

L’année dernière (2019), Kenny a été hospitalisé en Géorgie pour déshydratation.

En plus de devenir l’un des artistes country les plus aimés, Rogers a également connu un succès d’acteur, mettant en vedette plusieurs films inspirés par son hit The Gambler.

