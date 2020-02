La légende de la NBA Kobe Bryant est mise au repos 2 semaines après sa mort tragique

Deux semaines après sa mort tragique et choquante dans un accident d’hélicoptère, Kobe Bryant a maintenant été enterré aux côtés de sa fille de 13 ans, Gianna, rapporte E! Nouvelles.

Des funérailles privées ont eu lieu à Los Angeles cette semaine et bien que ce ne soit que pour les amis et la famille proche, un mémorial public aura lieu le 24 février au Staples Center du centre-ville de LA, donnant aux fans la chance de dire au revoir à la légende de la NBA. S’exprimant sur l’événement à venir, le maire Eric Garcetti a dit ceci:

«Nous sommes une ville qui croit en l’autre, croit en quelque chose de plus grand que nous. Nous ferons absolument tout pour que cela soit fait afin que tout le monde puisse y participer également. »

Bien sûr, ce n’est pas seulement Kobe et sa fille qui ont péri dans l’accident, car l’hélicoptère transportait plusieurs autres passagers à l’époque et au total, neuf personnes ont perdu la vie, dont les Bryants, Christina Mauser, John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Sarah Chester, Payton Chester et le pilote, Ara Zobayan. Au moment de l’incident, ils se rendaient à un camp de basket-ball hébergé à la Mamba Sports Academy.

Bien qu’une cause exacte de l’accident n’ait pas encore été déterminée, on pense que les mauvaises conditions météorologiques et la mauvaise prise de décision du pilote ont joué un grand rôle dans l’incident. Un rapport complet du National Transportation Safety Board sur ce qui n’a pas fonctionné devrait être publié dans quelques mois, nous devrions donc en savoir plus bientôt.

Et bien qu’il puisse maintenant être parti et reposé, l’héritage de Kobe Bryant continuera à perdurer, l’athlète cimentant sa place dans les livres d’histoire en tant que l’un des plus grands joueurs de basket-ball de tous les temps et juste une personne incroyable, agissant comme une source d’inspiration pour tant de gens. C’était un individu très accompli, sur et en dehors du terrain, et il nous manquera beaucoup.

DÉCHIRURE Kobe Bryant.