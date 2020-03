La légende de Star Trek William Shatner célèbre son 89e anniversaire aujourd’hui

Les fans peuvent débattre du meilleur capitaine de tous les temps Star Trek l’histoire est, mais il y en a un qui mérite tout le mérite d’être le premier homme leader de la franchise et d’avoir contribué à en faire le bastion de la culture pop qu’elle est aujourd’hui: William Shatner AKA Captain James Tiberius Kirk. Et ce dimanche 22 mars marque le 89e anniversaire du légendaire acteur canadien. Souhaitons-lui donc bon retour.

Shatner était déjà un acteur de scène et d’écran à succès avant d’atterrir le rôle de Kirk dans ce que nous appelons maintenant The Original Series en 1966. Cependant, la série ne l’a pas transformé en un nom familier, car TOS n’était en aucun cas un succès au cours de sa durée de vie, qui s’est terminée après trois saisons en 1969. Ce n’est que grâce à des rediffusions dans les années 70 que Trek a acquis son statut de bien-aimé.

En réponse à sa popularité lente, Shatner et le reste de la distribution de TOS sont revenus pour une série de films théâtraux commençant par Star Trek: The Motion Picture en 1979 et se terminant par Star Trek: Generations en 1994. Cela a permis à Kirk de passer officiellement le flambeau à Jean-Luc Picard de Patrick Stewart, le capitaine de l’Enterprise d’origine rencontrant sa fin tragique et héroïque. À ce jour, c’est la dernière fois que Shatner a joué le rôle.

Il est cependant resté un visage fréquent à la télévision et au cinéma, n’ayant jamais officiellement pris sa retraite. De nos jours, il a également une présence active sur les réseaux sociaux. Et pour marquer son anniversaire, Shatner a partagé le message suivant, remerciant ses amis et fans pour tous les souhaits d’anniversaire et nous faisant savoir comment il passe sa journée, malgré la crise de santé actuelle.

Je suis extrêmement gêné d’avoir des amis et des fans si merveilleux qui se sont souvenus de mon anniversaire aujourd’hui. Je fête seul cette année en raison des circonstances, mais avec FaceTime & Phone en famille, c’est tolérable. D’ailleurs je reçois tout le gâteau 🍰 pour moi! 😋🥳

On demande souvent à l’étoile s’il retournerait un jour Star Trek une fois de plus, surtout compte tenu de la série Picard actuellement diffusée. Il semble qu’il ne pourrait pas être influencé pour faire un spectacle complet à ce stade, mais il semble prêt à passer pour un camée peut-être, si une raison logique et narrative pouvait être trouvée pour expliquer son retour.

Joyeux anniversaire, capitaine!