La légende de Star Wars Mark Hamill offre les conseils parfaits sur les coronavirus

Guerres des étoiles la légende Mark Hamill vient d’offrir aux gens sur Internet une solution parfaite pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Maintenant que le nouveau coronavirus a le monde sous sa coupe, la plupart des gens s’isolent chez eux dans l’espoir de freiner la croissance de la maladie mortelle. Hélas, le COVID-19 continue de se propager à une telle vitesse qu’il a laissé des organisations de santé du monde entier demander de l’aide et conseiller aux membres du public d’éviter les rassemblements sociaux, quel qu’en soit le coût. Par conséquent, de nombreuses entreprises ferment leurs portes à l’échelle mondiale et notre propre industrie du divertissement a enregistré un chiffre d’affaires et des ventes sans précédent. De plus, plusieurs célébrités, dont Tom Hanks, Idris Elba, Kristopher Hivju, Rachel Matthews et Indira Varma ont contracté la maladie, inspirant leurs collègues à prendre position sur Internet et à demander aux gens de se mettre en quarantaine à la maison.

Bien sûr, cela ne s’est pas exactement déroulé comme nous l’attendions pour certains d’entre eux, y compris Wonder Woman elle-même, Gal Gadot, mais s’il y a quelqu’un qui peut inciter les gens à prendre les choses plus au sérieux avec style, ce n’est autre que le père ultime d’Internet, Mark Hamill. Sur Twitter, le légendaire ancien de Star Wars a utilisé son humour classique pour demander aux fans de rester à l’intérieur et d’aider les autres dans le besoin en publiant une photo de lui-même dans The Empire Strikes Back avec Luke dans un tank bacta, la seule différence étant que celui-ci a le logo Purell y était collé.

Restez à l’intérieur, évitez les foules et partagez votre désinfectant, ne soyez pas un thésauriseur. # CoronavirusAdvice pic.twitter.com/JfanX9GzU4

– Mark Hamill (@HamillHimself) 28 mars 2020

C’est certainement une chose importante à retenir en ces temps difficiles, d’autant plus que les gens paniquant et thésaurisant les biens nécessaires ont conduit à une pénurie mondiale de choses comme du papier toilette et des œufs, obligeant des gens comme la star de Spider-Man, Tom Holland, à prendre les choses en main. mains et trouver une solution plus fiable.

En tout cas, ce n’est pas la première fois que Guerres des étoiles la légende Mark Hamill a abordé la pandémie de COVID-19, et nous sommes plus qu’heureux de voir qu’il utilise son fil Twitter pour nous aider à traverser cette période d’isolement avec rire et espoir.