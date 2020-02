La légende des effets Tom Savini apparaît dans “Locke & Key” de Netflix! [Images]

Dans Netflix “Locke & Key” (critique), arrivant sur le service de streaming ce vendredi, les frères et sœurs Locke et leur mère emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, qu’ils découvrent pleine de clés magiques qui peuvent être liées à la mort de leur père.

Tandis qu’ils découvrent le mystère des clés et un démon qui souhaite les posséder, les enfants ont du mal à s’adapter à leur nouvelle école et à se faire des amis. Kinsey Locke (Emilia Jones) rejoint quasi un club de cinéma obsédé par l’horreur et le grand Tom Savini.

Dans une camée amusante, la légende des effets connue pour son travail le vendredi 13, Dawn of the Dead, Day of the Dead et Creepshow apparaît plus tard comme un propriétaire de magasin qui aide Bode Locke (Jackson Robert Scott) avec sa découverte majeure!

Savini avait récemment réalisé une adaptation d’une histoire de Joe Hill pour “Creepshow” de Shudder, il semble donc normal qu’il fasse désormais partie du monde de Joe Hill en tant qu’acteur.

Bloody Disgusting a pu obtenir votre premier aperçu de la scène unique de Savini ainsi qu’une photo des coulisses du tournage. Découvrez «Locke & Key» le vendredi 7 février.