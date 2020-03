La légende du rock et du blues Eric Clapton fête ses 75 ans

▲ Clapton, dans une image de 2004, photo .

Dimanche 29 mars 2020

Le guitariste britannique Eric Clapton aura 75 ans demain.

Il a été considéré comme l’un des meilleurs guitaristes de tous les temps par les critiques les plus influents de la musique contemporaine. Il a collaboré avec des artistes tels que BB King, Bob Dylan, Elton John, Ringo Star, John Lennon et Roger Waters. La renommée et la reconnaissance ont été sur son chemin; cependant, il a alternativement développé une dépendance à l’alcool et aux drogues, a eu un mariage raté et a dû faire face à des problèmes personnels qu’il a progressivement surmontés.

Le musicien, surnommé Slow Hand pour sa capacité à jouer de la guitare, a commencé sa carrière dans le groupe britannique The Yardbirds, qui a réussi à placer la chanson For Your Love à la deuxième place des classements de popularité en Angleterre et à la sixième dans les années 1960. aux Etats-Unis. Plus tard, à la recherche de jouer du blues, il quitte le groupe pour rejoindre John Mayall & the Bluesbreakers.

Le groupe lui a donné une reconnaissance mondiale grâce à l’album Bluesbreakers avec Eric Clapton, où il jouait de la guitare principale. Le matériel record a été placé pendant 17 semaines à la sixième place sur les graphiques de popularité du Royaume-Uni; De même, en 2003, elle est apparue dans le numéro 195 des 500 meilleurs albums les plus importants du magazine Rolling Stone de tous les temps.

En 1966, Clapton rejoint le groupe qui l’a rendu célèbre aux États-Unis, Cream, qui a vendu des millions de disques en deux ans. Le groupe s’est séparé en 1968; Cependant, ses membres se sont réunis pour plusieurs présentations.

Une apparente rivalité avec son compatriote guitariste américain Jimi Hendrix s’est produite à la fin des années 1970, que les fans des deux ont pris soin de maintenir et de développer. Aujourd’hui, les deux sont considérés comme des références obligatoires dans l’histoire du rock.

À cette époque, il a formé le groupe Blind Faith, dans lequel les membres ont déjà agi en tant que solistes ou étaient membres d’autres groupes, et bien qu’ils n’aient sorti que l’album Blind Faith, ils ont obtenu un grand succès en peu de temps.

Après son incursion dans d’autres groupes, Clapton a sorti son premier album solo, Eric Clapton, en 1970. Il a travaillé aux côtés de musiciens prestigieux tels que Leon Russell et Stephen Stills. L’album comprenait une version d’After Midnight, originale de JJ Cale, qui a atteint la 18e place dans les charts américains; cependant, il a décidé plus tard de former un nouveau groupe avec Bonnie Bobby Withlock au clavier et au chant, à la basse Carl Radle et Jim Gordon à la batterie.

Avec ce groupe, Derek and the Dominos, il n’a enregistré qu’un seul album Layla et Other Assorted Love Songs, considéré par ses fans comme l’une des meilleures œuvres des Britanniques. Le groupe a offert une paire de visites au cours desquelles il a admis que leurs dépendances avaient commencé.

Le musicien a grandi avec l’idée que sa mère biologique était sa sœur, puisqu’il est né quand elle était adolescente, et que ses grands-parents lui ont fait croire qu’il était son fils. En outre, il a été impliqué dans une série de controverses, dont l’une, ses problèmes d’héroïne, qu’il a ensuite remplacée par l’alcool.

En 1987, il surmonte les dépendances et commence à soutenir les jeunes qui traversent cette situation, en même temps qu’il sort son deuxième album studio 461 Ocean Boulevard, qui marque son retour en musique. Clapton a reçu un album de platine pour la vente du matériel, pour faire place à son troisième album, Il y a un dans chaque foule.

Son quatrième travail solo était No Reason to Cry, dans lequel Bob Dylan et The Band ont collaboré. Le succès du célèbre album a suscité la controverse, après avoir exprimé son opinion sur l’immigration en Angleterre, car le public l’a accusé de racisme. Quelque temps plus tard, il sort son cinquième album Slowhand, suivi de Backless, Just one night et Money and Cigarettes.

Un autre événement pertinent dans sa carrière a été la collaboration sur l’album The Pros and Cons of Hitch Hiking de Roger Waters, co-fondateur de Pink Floyd. Plus tard, il a collaboré avec le batteur et chanteur Phil Collins, sur l’album Behind the Sun, qui était en charge de la batterie et de la production. Après un an, il a sorti son dixième album, August, également dans le cadre de la production de Collins, et après un certain temps a sorti une boîte de compilation de quatre disques, qui comprenait un souvenir de sa carrière.

À la suite de la publication du disque de Journeyman, elle a divorcé de Patti Boyd, qui était également l’épouse de l’ancien Beatle George Harrison.

Des années plus tard, il fait face à la mort de son fils Conor, qui, à seulement quatre ans, a perdu la vie en tombant de la fenêtre d’un appartement au 53e étage d’un immeuble de Manhattan, un événement qui l’a inspiré à composer la célèbre chanson Tears in Le ciel, en hommage.

Des années plus tard, en 2002, il a joué dans la célébration du 50e anniversaire du règne d’Elizabeth II. Paul McCartney, Elton John, Ozzy Osbourne, Brian May et Roger Taylor, entre autres, ont également participé à la distribution. Au cours de cette décennie, il sort les albums Reptile, l’album hommage à Robert Johnson, Me and Mr, Johnson, et une production en hommage à Johnson, dans laquelle il ajoute un documentaire, Sessions For Robert J.

Plus tard, il s’est associé au guitariste anglais Jeff Beck pour offrir une tournée à Montréal, Toronto et New York, et donner plus tard des concerts dans 11 autres villes. Entre ces dates, il a reprogrammé quelques émissions, dues à une bronchite.

Clapton continue d’être actif dans le monde de la musique, malgré un problème d’audition, dont il a parlé lors d’une interview avec la BBC; Le mal a été généré par avoir été exposé à des volumes élevés, mais cela ne l’a pas empêché de poursuivre sa carrière, ce qui a fait de lui une légende.

