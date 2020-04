La lettre d’un enseignant est applaudie par des millions de personnes – La soutenez-vous aussi?

Si les enseignants avaient la reconnaissance de la société qu’ils méritent vraiment, l’histoire serait très différente et aussi, ce serait juste, bien que cela ne dépende pas que le système éducatif ne soit plus aussi médiocre qu’aujourd’hui. Et bien que beaucoup s’accrochent à blâmer les enseignants, une lettre d’un enseignant à la retraite qui nous a enfin ouvert les yeux circule sur Internet.

Nous avons tous des points de vue différents, c’est vrai et ils sont respectés, mais il est déjà très courant d’entendre partout que les enseignants sont responsables d’un système éducatif aussi médiocre sans remarquer que parfois les élèves n’apportent même pas de cahier et de crayon à l’école Et c’est aussi la faute des professeurs?

Soyons plus justes quand il s’agit de le signaler et commençons à agir si nous voulons vraiment le changement, car il commence en nous-mêmes.

Je vous invite à lire la lettre suivante de Lisa Robenson, une enseignante à la retraite qui a écrit à un journal pour exprimer son opinion sur le sujet, et maintenant cette lettre est devenue virale.

LES PARENTS SONT LE PROBLÈME

«En tant qu’enseignante à la retraite, j’en ai marre de gens qui ne connaissent rien aux écoles publiques ou qui n’ont pas été en classe récemment pour décider comment réparer notre système éducatif.

Les enseignants ne sont pas le problème! Les parents sont le problème! Ils n’enseignent pas à leurs enfants les manières, le respect ou même une compréhension générale de la façon de s’entendre avec les autres. Les enfants viennent à l’école avec des chaussures qui coûtent plus cher que ce que les enseignants portent, mais ils n’ont ni papier ni crayon. Qui les fournit? Les enseignants leur fournissent souvent leurs propres poches.

Lorsque vous regardez les écoles qui échouent, regardez les parents et les élèves. Les parents viennent-ils aux réunions de parents? Parlent-ils régulièrement aux enseignants? Assurez-vous que vos enfants sont préparés en ayant les fournitures nécessaires? Assurez-vous que vos enfants font leurs devoirs?

Ont-ils des numéros de téléphone qui fonctionnent? Les élèves prennent-ils des notes en classe? Font-ils leurs devoirs? Les élèves écoutent-ils en classe ou sont-ils la source de perturbations de classe?

Quand vous regardez ces facteurs, vous verrez que ce ne sont pas les écoles qui échouent mais les parents. Les enseignants ne peuvent pas faire leur travail et le travail des parents.

Jusqu’à ce que les parents se lèvent et fassent leur travail, rien ne s’améliorera. »

-Lisa Robenson