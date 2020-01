La lettre émotionnelle que Kobe Bryant a écrite à «son plus jeune moi» après que sa retraite ait fait bouger le monde

Avec la triste nouvelle de la mort de l’une des plus grandes légendes de la NBA, plusieurs secrets ou coutumes ont émergé que Kobe Byrant et sa femme avaient en famille. De la façon dont ils sont tombés amoureux, au pacte qu’ils avaient de ne pas voyager ensemble dans le même hélicoptère; le Bryant a inondé nos cœurs de tristesse et d’admiration.

Entre autres choses qui sont apparues à propos de cette belle famille, il y a une lettre que l’ancien joueur a écrite pour lui-même quand il a pris sa retraite du basket il y a 3 ans, où il a l’intention de lui faire comprendre son «plus jeune moi» (17 ans) Les choses importantes de la vie.

Cette lettre s’intitulait “Lettre à mon plus jeune moi” (Lettre à mon jeune moi) et a été partagée par divers moyens, devenant virale face à la terrible situation du dimanche 26 janvier dernier, où le joueur a perdu la vie avec sa fille Gianna 13, dans un accident d’avion en Californie.

L’un des messages les plus importants que Kobe se donne est de donner plus de valeur aux moments que nous ne donnons habituellement aux choses matérielles, car cela garantit que ces moments sont ce qui rend notre vie quelque chose de spécial.

«Lorsque votre rêve avec les Lakers deviendra réalité, vous devrez penser à un moyen d’investir dans l’avenir de votre famille et de vos amis. Offrir des choses matérielles peut sembler être la bonne option. Vous les aimez et ils ont toujours été pour vous lorsque vous étiez enfant, il semble donc juste qu’ils partagent votre succès et tout ce qu’il apporte.

Ensuite, vous leur achetez une voiture de luxe, une grande maison, vous payez toutes leurs dettes et vous voulez leur donner une vie belle et confortable, non? Vous comprendrez que vous vous occupiez d’eux parce que cela vous faisait du bien, vous rendait heureux de les voir sourire, sans soucis et c’était exactement égoïste de votre part. Alors que vous étiez satisfait de vous-même, vous dévoriez lentement vos propres rêves et ambitions. » – Kobe écrit dans la lettre.

Mais c’est là que Kobe réfléchit si c’est vraiment la chose la plus importante, si vraiment leur donner tout ce qu’ils veulent les conduira à être les meilleures personnes possibles, et continue:

«Vous ajoutiez des choses matérielles à leur vie, mais en soustrayant les cadeaux les plus précieux de tous: l’indépendance et la croissance. C’est pourquoi pensez à investir dans l’avenir de votre famille. Prenez-les à votre même niveau. “ – fermez Kobe.

En plus de parler de son succès professionnel en tant que joueur de la NBA, Kobe a été conseillé en tant que père de passer autant de temps que possible avec ses filles afin de ne manquer aucun moment important où elles vivaient; c’est pourquoi le joueur aurait également choisi de toujours voyager en hélicoptère afin de ne pas être en retard pour tout récital, match ou événement auquel ses 4 enfants ont participé.

«Utilisez votre succès, votre richesse et votre influence pour les mettre dans la meilleure position, afin de réaliser vos propres rêves et de trouver leur véritable objectif. Mettez-les à l’école, emmenez-les à des entretiens d’embauche et aidez-les à être des leaders de leur propre initiative. Gardez-les au même niveau de travail acharné et de dévouement qui vous a amené à arriver là où vous êtes maintenant et où vous finirez par aller. » – Kobe a écrit dans la belle lettre.

Kobe a également recommandé à son plus jeune moi de ne pas tout donner à ses enfants, mais plutôt de les aider à croire en eux-mêmes afin qu’ils obtiennent ce qu’ils recherchent avec leurs propres mérites; parce qu’une partie de son rêve était de les voir devenir indépendants, avec leurs propres ambitions et une vie pleine de joie.

Enfin, la lettre se termine par les mots suivants:

«Votre vie est sur le point de changer et les choses vont très vite. Mais que cela se perde un peu lorsque vous vous couchez tous les soirs après une journée d’entraînement de neuf heures. »

Malheureusement, la mort inattendue de Kobe et Gianna a pris un tournant très radical dans la vie de sa femme et de ses filles, qui ont reçu beaucoup d’amour, de soutien et de lumière de milliers d’adeptes du joueur et qui l’admirent en tant que professionnel et comment être humain

Ce grand message de Kobe mérite d’être entendu et réfléchi. Partagez-le avec votre famille et vos amis afin que plus de parents grandissent avec cette philosophie. Repose en paix Kobe et Gianna Bryant.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: