La lettre émotionnelle que Michael Jordan a écrite à sa mère

Peu de dynasties ont marqué l’histoire du sport comme elles l’ont fait Les taureaux de Michael Jordan. À une époque où COVID-19 a paralysé le monde et toutes les ligues sportives, rien ne peut mieux tomber que la première de “La dernière danse » la série documentaire tant attendue qui s’étend sur dix épisodes au cours de la dernière saison de Jordan avec les Bulls en 1997-1998.

«La dernière danse» Il est composé de dix chapitres qui examinent les différents éléments qui ont entouré et transformé Michael Jordan tout au long de sa carrière. L’une des scènes emblématiques de ces docuseries est sans aucun doute celle dans laquelle Jordan fond en larmes, coulé dans la mélancolie des souvenirs et demande une pause dans l’interview.

La réalisation de ce travail n’a pas été une tâche facile, car pour avoir un récit large et complet, le directeur de la série, Jason Hehir, s’est chargé d’interviewer plus de 100 personnes. Il a également interrogé Michael Jordan à trois reprises (Juin 2018, mai 2019 et décembre 2019) et ainsi il a abordé différentes perspectives sur l’un des moments les plus marquants de l’histoire du sport.

Un échantillon de celui-ci, nous l’obtenons dans cette vidéo que nous partageons exclusivement pour Sopitas.com. On y voit la mère de Michael Jordan lire une lettre émotionnelle que son fils lui a envoyée pendant ses années universitaires, à l’époque où l’on peut également voir les réactions de Jordan lui-même. Pour revenir à une époque où il n’y avait pas de réseaux sociaux, les téléphones intelligents et la communication dépendaient largement de ces lettres.

Ceci est un aperçu que nous partageons avec vous exclusivement pour Sopitas.com

Je veux dire

«La dernière danse a été une occasion incroyable d’explorer l’impact extraordinaire d’un homme et d’une équipe. Pendant près de trois ans, nous avons inlassablement cherché à présenter l’histoire définitive d’une dynastie qui a défini une époque et à dépeindre ces héros sportifs comme des êtres humains. J’espère que les téléspectateurs apprécieront notre série autant que nous apprécierons d’en avoir l’occasion.” – Jason Herir, directeur de “The Last Dance”.

«La dernière danse» premières exclusivement aux États-Unis en ESPN Dimanche 19 avril à 21 h Pour le Mexique et le reste du monde, La série peut être vue sur Netflix dès la première minute du lundi 20 avril, première hebdomadaire de deux épisodes comme suit:

Lundi 20 avril – “The Last Dance” Épisodes 1 et 2

Lundi 27 avril – “The Last Dance” épisodes 3 et 4

Lundi 4 mai – “The Last Dance”, épisodes 5 et 6

Lundi 11 mai – “The Last Dance” épisodes 7 et 8

Lundi 18 mai – “The Last Dance”, épisodes 9 et 10

Et au cas où ils auraient besoin d’une avance supplémentaire, ESPN Il a mis à disposition 5 minutes du premier chapitre pour le déguster ce week-end.