La liberté d’expression ne peut être limitée en cas d’urgence: INAI

Mexique.- Dans les situations d’urgence, les droits d’accès à l’information et la liberté d’expression ne peuvent être limités.Par conséquent, un travail coordonné avec les autorités sanitaires est nécessaire pour trouver des moyens de mettre les informations à la disposition des personnes, a déclaré le commissaire. de l’Institut national pour la transparence, l’accès à l’information et Protection des données personnelles (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Lors de sa participation au forum virtuel “Articulations: Dialogues sur COVID-19, droits et inégalités”, convoqué par Fundar, Center for Analysis and Research, a noté que, afin de garantir à la société le droit d’accès à l’information, l’INAI Il a mis en place trois groupes de travail avec le Ministère de la santé, à partir desquels les informations les plus intéressantes sur l’urgence sanitaire ont été identifiées et mises à la disposition de la société.

Le commissaire Ibarra Cadena a également souligné la création du microscope sécurisé de données personnelles COVID-19, où les personnes desservies par le coronavirus reçoivent des informations claires et précises sur l’exercice de leur droit à la protection des données personnelles, car en cas de révélation Les informations sur votre santé peuvent impliquer des problèmes de discrimination.

Il a ajouté que ce microsite et d’autres actions ont été réalisés grâce à l’initiative et au soutien des membres de la Plénière, qui ont promu de précieux projets, selon les domaines que chacun coordonne.

Blanca Ibarra a indiqué que le Centre de services de la société INAI (CAS) il a été activé en permanence afin que les gens puissent continuer à soumettre des demandes ou recevoir des conseils et des avis sur leurs droits.

Il a souligné que le personnel chargé de répondre aux questions des citoyens avait été formé par le ministère de la Santé, afin de pouvoir résoudre les doutes de la population liés à la pandémie, via TEL INAI (800835 4324).

“Nous travaillons, d’une part, conjointement avec les autorités du secteur de la santé dans la sphère publique, pour tenir le Centre d’attention à la société informé des actions et des questions de santé pour guider la population et, d’autre part, nous menons après avoir publié des informations sur les réseaux sociaux et, directement, par email ou par téléphone, nous communiquons avec des entités publiques et privées pour protéger les données personnelles “, a-t-il souligné.

Concernant les demandes d’informations liées à l’urgence, le microsite Transparency Proactive COVID-19 a été créé en collaboration avec le Ministère de la Santé, où les réponses peuvent être consultées.

Pour ce faire, l’Institut s’est concentré sur 60 questions spécifiques les plus demandées et les a envoyées à l’autorité sanitaire pour réponse, sans attendre la reprise des conditions légales et des délais.

Ibarra Cadena a déclaré que, pendant l’urgencea, L’Institut a organisé des ateliers de formation en ligne sur les questions de transparence, d’accès à l’information et de protection des données personnelles.

De même, il a expliqué que l’Institut collabore avec le Conseil national des sciences et de la technologie (Conacyt) à la construction d’une carte interactive et d’un portail de données ouvert, qui permet à la population d’identifier par état et municipalité le nombre de cas diagnostiqués avec le virus .

La commissaire Blanca Lilia Ibarra a souligné que la décision de suspendre les délais de participation aux demandes et les ressources pour examen est due à la demande des autorités sanitaires compte tenu des risques croissants de propagation du COVID-19; cependant, l’INAI continue de travailler pour garantir à la société les droits d’accès à l’information et de protection des données personnelles.

«L’INAI ne s’est pas arrêté, il fonctionne. Nous incitons les autorités sanitaires à répondre aux demandes sans attendre la reprise des délais et à mettre en œuvre des actions spécifiques pour fournir des informations sur la crise sanitaire “, a-t-il souligné.

Edison Lanza, Rapporteur spécial pour la liberté d’expression de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a participé au forum virtuel organisé par Fundar; Ana Cristina Ruelas, de l’article 19; ainsi que Haydeé Pérez Garrido, Justine Dupuy et Anaid García, de Fundar, qui ont reconnu que la liberté d’expression et le droit d’accès les informations sont des droits qui ne devraient pas être limités pendant l’urgence sanitaire.

Dans son discours, Edison Lanza a affirmé «aujourd’hui plus que jamais, il est important de voir le lien et l’intersection entre l’accès à l’information, la protection des données, la vie privée et la liberté d’expression car, d’une certaine manière, il y a aussi des effets dans ces autres domaines qui peuvent affecter les droits qui font le libre jeu de la démocratie ».

Pour sa part, Haydeé Pérez Garrido, directeur exécutif de Fundar, a estimé qu’il était essentiel que les demandes concernant COVID-19 sont répondu.

“Nous nous félicitons du nouveau microsite proactif sur la transparence qu’INAI lancera dans les prochains jours”, a-t-il déclaré.

