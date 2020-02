La Libye et Brianda nouveaux souverains du Carnaval international de Mazatlan 2020

La Libye et Brianda nouveaux souverains du carnaval international de Mazatlan | Instagram

Les candidates à la reine du carnaval international de Mazatlan ont été qualifiées par de grandes personnalités dès le milieu du salon.

Du 20 au 25 février, vous pouvez profiter de fêtes de carnaval dans le magnifique port de Mazatlan, Sinaloa.

Douze candidats ont cherché à être l’un des deux finalistes du couronnement le samedi 22 février pour la reine du carnaval et le 21 la reine des jeux floraux sera couronnée.

Le jury était dirigé par:

Créateur de Colima Carlos Pineda, l’ancienne reine de beauté Pearl Beltran, la maquilleuse des stars Alfonso Waithsman

Le président du jury était Mara Patricia Castañeda journaliste de spectacle, L’acteur original de Sinaloa Miguel Martinez, ancien conducteur et personnalité de la télévision mexicaine Monica Noguera et Lourdes Munguía actrice mexicaine de théâtre, de cinéma et de télévision et camarade de jeu d’un magazine pour adultes.

Les juges devaient qualifier le développement des candidats sur scène lors de la marche sur le podium, ainsi que lors de la réponse sur le tour de questions, chacun à répondre à une question au hasard lorsqu’il répondra aux juges devrait leur attribuer des points en fonction de ce qu’ils ont considéré.

Sur les douze candidats, quatre étaient assez proches avec Brianda Lizárraga Osuna, 23 ans et Libya Gavica Farriols, 21 ans, Leslie Zuleyma Díaz, 25 ans, et Dioscelyn, 21 ans.

Libye Carnival Queen 2020 | Instagram

La gagnante de la couronne en tant que reine du carnaval était Libia Gavica Farriols, la reine des jeux floraux était Brianda Lizárraga Osuna qui sera couronnée dans quelques semaines.

L’événement culturel représentatif du port réalisera son numéro 122 Carnaval international de Mazatlan, artistes internationaux, groupes locaux, concerts, défilés de chars, l’excitation et la joie seront vécues pendant les jours de carnaval dans lesquels toute la ville de Mazatlan célèbre l’ogulloso.

Brianda Reine des Jeux Floraux 2020 | Instagram

