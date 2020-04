La Liga MX annonce l’annulation de tournois

Mexico,- La Liga MX annonce que, dérivée des dispositions actuelles émises par le Secrétaire à la Santé concernant le Coronavirus COVID-19 et dans le but ferme de sauvegarder l’intégrité de tous les jeunes qui composent les Tournois des Forces de Base, il est déterminé de mettre fin à l’avance le Tournoi de Clôture 2020 des catégories Sub-13, Sub-15, Sub-17 et Sub-20.

Avec le ferme engagement de ne pas suspendre le processus de formation de nos jeunes, deux tournois de coupe seront organisés dans la ville de Toluca, à une date et un format à définir, une compétition à laquelle les 18 clubs LIGA MX participeront dans leurs sous-catégories. 20 et sous-17.

Il reste à définir ce qui arrivera à la Liga MX, à l’Ascenso MX, à la Liga MX pour les femmes et à la Copa MX, bien que dans ce dernier tournoi, seuls les matchs correspondant à la grande finale entre Monterrey et Tijuana restent à jouer.

