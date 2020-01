La ligne d’histoire de Bailey et Ben vient d’être plus déchirante que ce que nous pouvons gérer

Grey’s Anatomy et Station 19 sont entrés en collision dans un événement épique de deux heures. L’événement crossover était tout ce que nous attendions et plus encore. Cependant, les téléspectateurs sont plus inquiets que jamais pour Ben Warren (Jason George) et Miranda Bailey (Chandra Wilson). Voyons ce qui s’est passé.

[Warning: Grey’s Anatomy Season 16 and Station 19 Season 3 spoilers ahead]

Chandra Wilson et Jason George | Mitch Haaseth via .

La fête surprise de la «Station 19» a fait pleurer les fans

Alors que Ben et le chef Herrera (Miguel Sandoval) ont pris en charge le sauvetage au Joe’s Bar, nous avons eu un flash-back deux semaines auparavant. Toute la station a organisé une fête surprise pour Ben, qui finit par être une baby shower pour Ben et Bailey. Sauf qu’aujourd’hui, ils ont récemment fait une fausse couche.

Comme si cette révélation n’était pas assez difficile pour les téléspectateurs, la douche a mis la clé dans nos cœurs puis l’a tournée.

“Ils ont fait cette chose où ils souhaitaient tous des choses heureuses pour Bailey et le bébé de Ben”, a écrit un utilisateur de Reddit. “C’était une scène vraiment douce et magnifique.”

Chandra Wilson, Jason George et le reste de la station 19 | Eric McCandless via .

Les amis de la caserne de pompiers de Warren se promènent à tour de rôle en souhaitant au bébé amour, bonheur et sourires. Quelqu’un suggère que le bébé est une fille et Miranda fond avec les téléspectateurs à la maison.

“Ils creusent vraiment dans cette douleur de fausse couche pour nous tous et Miranda”, a ajouté un autre Redditor.

Ben et Miranda partagent un doux moment au sommet d’un camion de pompiers

Plus tard, nous recevons un autre flash-back du couple allongé sur le dessus d’un camion de pompiers parlant de leur futur bébé.

«Je vois pourquoi tu aimes tellement cet endroit», explique Bailey à Ben. «Penses-tu que Dean avait raison? Pensez-vous que c’est une fille? “

Ben répond qu’il pense également que le bébé est une fille.

«J’ai toujours voulu une fille», lui dit Miranda. «J’aime ça ici. Je me sens en sécurité ici (sur le camion de pompiers). J’aime savoir qu’il y a des héros. J’aime connaître personnellement les héros. »

La façon dont cet épisode se donne beaucoup de mal pour nous montrer à quel point ils ont pris soin du bébé avant sa naissance est vraiment déchirante. Bien que cela révèle également que, malgré la fréquence des fausses couches, elles sont toujours tragiques.

Alors que Bailey prend un virage, les téléspectateurs commencent à s’inquiéter pour Ben

Bailey a une panne à la fin de l’épisode, debout au milieu de la salle d’opération.

“Toutes les personnes. Toutes les personnes. Tout le monde que j’ai touché aujourd’hui, tout ce que j’ai tenu dans mes mains ou donné à un autre chirurgien pour qu’il se remette ensemble va bien », crie Bailey. «Je te perds ainsi que Gray, Hunt, Karev, mais je me suis bien débrouillé. J’ai fait ce travail. Mais ça, ça, ça, moi, je ne vais pas bien. “

“Elle ne va pas bien”, continue le médecin à parler de son bébé. «Et je ne peux même pas la tenir dans mes mains ou la mettre dans les mains de quelqu’un d’autre qui pourra la remettre en place. Elle l’était, et maintenant elle ne l’est plus, et je ne peux rien faire d’autre que rester ici, rester ici et la perdre. “

Weber la serre dans ses bras pendant qu’elle sanglote, avec les téléspectateurs à la maison. Cependant, les choses commencent à chercher Bailey lorsque Meredith (Ellen Pompeo) lui apporte des beignets et la réconforte.

«J’ai fait une fausse couche une fois», raconte Meredith à Bailey. «Je ne me suis jamais senti aussi seul. Si vous vous cassez, c’est bien de laisser vos amis vous remettre ensemble. “

Le spectacle se termine sur une note positive pour Bailey; cependant, les avant-premières de l’épisode de Station 19 de la semaine prochaine montrent Ben courant dans un immeuble en feu après que son chef lui ait dit de sortir.

«Parfois, être un héros signifie enfreindre les règles», dit la voix off. “Jeudi prochain, des étincelles voleront.”

Après avoir perdu son bébé, presque perdu ses stagiaires et son mari, nous ne sommes pas sûrs que Bailey puisse gérer beaucoup plus. Il semble que Ben soit à nouveau en danger. Nous devrons nous connecter la semaine prochaine pour regarder à nouveau la station 19 à 20 heures. pour voir ce qui arrive à Ben. Puis à 21 h, Grey’s Anatomy révélera si Bailey a ou non une crise de santé mentale.

