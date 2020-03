La ligne Shapewear de Kim Kardashian West est là pour lutter contre le coronavirus

Kim Kardashian et le reste de sa famille bien connue sont parfois appelés «célèbres pour être célèbres». Mais parfois, il semble qu’ils soient encore plus connus pour avoir tort. Qu’ils essaient de faire le bien ou simplement de faire ce qu’ils veulent, il y a toujours beaucoup de critiques à leur encontre.

Récemment, Kardashian a annoncé un effort pour aider les gens pendant la crise du COVID-19. Alors que certaines personnes applaudissent ses efforts caritatifs, d’autres l’accusent de motifs égoïstes.

Tendre la main au profit des familles

Kim Kardashian West | Images de Marc Piasecki / GC

Kardashian s’est rendue sur Instagram pour annoncer que certains des bénéfices des ventes de sa marque de shapewear, Skims, seraient reversés à un organisme de bienfaisance appelé Baby2Baby. Elle a expliqué combien il est important pour elle en tant que mère de soutenir les familles dans le besoin.

Baby2Baby y parvient en fournissant aux familles pauvres les fournitures dont elles ont besoin pendant cette crise, notamment des couches, des produits d’hygiène et des fournitures scolaires.

L’annonce a expliqué que sa collection de coton était en cours de réapprovisionnement ce jour-là, et 20% des bénéfices de la vente de la collection bénéficieraient au programme d’intervention d’urgence COVID-19 de Baby2Baby. Kardashian a exhorté les abonnés à acheter la collection, et elle a offert la livraison intérieure gratuite pour les commandes de plus de 75 $.

Ce n’est pas le seul effort qu’elle a fait

Kardashian utilise son influence sur les réseaux sociaux pour lutter contre la propagation du virus. Elle a exhorté les gens à rester à la maison, et elle a amené un médecin chez elle afin qu’elle puisse partager une vidéo de lui enseignant la bonne façon de se laver les mains. Même si elle admet que ses sœurs lui manquent, elle rappelle à tout le monde combien il est important de maintenir l’isolement social.

Il est impossible de savoir si Kardashian fait autre chose pour aider pendant cette période difficile. Elle a l’habitude de faire des dons pour d’autres causes, et il est possible que tous ses efforts de bienfaisance ne soient pas rendus publics.

Elle n’est pas la seule Kar / Jenner à essayer d’aider non plus. Kylie Jenner a donné 1 million de dollars pour aider les travailleurs de la santé à obtenir les masques et l’équipement de protection dont ils ont besoin en ce moment, suscitant des remerciements effusifs de la part de son médecin, qui l’a qualifiée de «bel ange vivant».

Un peu moins utile, peut-être, était la forme de préoccupation de Kourtney. Elle a tweeté un verset biblique suggérant que le virus est le jugement de Dieu et que tout le monde devrait prier et se repentir.

Tout le monde n’est pas impressionné

La réaction de Kardashian suite à son annonce a été mitigée. Les gens ont convenu que le travail de Baby2Baby en valait vraiment la peine, et ils ont applaudi Kardashian pour son partenariat avec une cause aussi louable. De nombreux fans l’ont remerciée d’avoir aidé les autres.

En revanche, un certain nombre de personnes ont estimé que Kardashian tentait de stimuler les ventes avec une crise de santé publique. Les commentaires ont souligné que 20% des bénéfices semblaient être un petit montant à donner, en particulier pour quelqu’un qui est déjà très riche.

Un autre point soulevé par les critiques est qu’il y a beaucoup d’autres célébrités qui ont simplement fait don de grosses sommes d’argent, y compris Rihanna et Taylor Swift (que l’on a dû piquer).

Les critiques ont également souligné que le réapprovisionnement de la collection Cotton pendant cette période était une étrange utilisation des ressources, et que les personnes qui connaissaient une crise financière ou sanitaire n’avaient pas besoin de vêtements de forme et ne pouvaient pas se permettre sa ligne de toute façon.

Le plan de Kardashian pour aider les personnes touchées par COVID-19 pourrait être considéré comme saint ou égoïste. Ce n’est certainement pas la première fois qu’une Kardashian se retrouve au centre d’un contrecoup. Que le public soit impressionné ou non, la famille semble juste continuer à développer son empire. Il semble peu probable que cette controverse soit différente.