La liste complète des gagnants (et perdants) – .

L’intérêt pour les récompenses continue de diminuer chaque année, mais il y a une poignée d’événements qui sont toujours très importants. En tête de liste, bien sûr, se trouvent les Oscars. Nous savions que les Oscars en 2020 seraient remplis de chagrin d’amour car il y avait tellement de films et de performances fantastiques pour les meilleurs prix. C’est vrai chaque année, bien sûr, mais en 2020 en particulier, il n’y avait aucun moyen que tout le monde s’éloigne de la série avec le sentiment que ses films préférés avaient la reconnaissance qu’ils méritaient. N’importe lequel des neuf films en lice pour l’Oscar du meilleur film aurait mérité la plus haute distinction, par exemple, mais personne ne s’est disputé quand Parasite a remporté le prix. Dans le même ordre d’idées, tant d’acteurs et d’actrices étaient dignes des prix du meilleur acteur principal et de la meilleure actrice principale, et les Oscars de l’acteur de soutien et de l’actrice étaient également en suspens.

Nous ne vous en voulons pas si vous ne vous êtes pas rendu à la fin de la cérémonie de remise des Oscars 2020 hier soir. Heck, nous ne vous en voulons pas si vous l’avez complètement ignoré. Mais si vous voulez voir comment vos films, acteurs et actrices préférés se sont comportés lors de l’émission d’hier soir, nous avons rassemblé tous les gagnants et perdants des 92e Academy Awards, et vous les trouverez tous ci-dessous.

Meilleure image:

«Ford contre Ferrari» – Walt Disney

«L’Irlandais» – Netflix

“Jojo Rabbit” – Fox Searchlight

«Joker» – Warner Bros.

«Petites femmes» – Sony Pictures sort

«Histoire de mariage» – Netflix

«1917» – Universal / Amblin Partners

«Il était une fois à Hollywood» – Sony Pictures Release

“Parasite” – Neon (GAGNANT)

Actrice principale:

Cynthia Erivo, «Harriet» – Focus Features

Scarlett Johansson, «Histoire de mariage» – Netflix

Saoirse Ronan, «Petites femmes» – Sony Pictures Release

Charlize Theron, «Bombshell» – Lionsgate

Renée Zellweger, «Judy» – LD Entertainment and Roadside Attractions (GAGNANTE)

Acteur principal:

Antonio Banderas, «Douleur et gloire» – Sony Pictures Classics

Leonardo DiCaprio, «Il était une fois à Hollywood» – Sony Pictures Releasing

Adam Driver, «Histoire de mariage» – Netflix

Joaquin Phoenix, «Joker» – Warner Bros. (GAGNANT)

Jonathan Pryce, «Les deux papes» – Netflix

Réalisateur:

Martin Scorsese, «L’Irlandais» – Netflix

Todd Phillips, «Joker» – Warner Bros.

Sam Mendes, «1917» – Universal / Amblin Partners

Quentin Tarantino, «Il était une fois à Hollywood» – Sony Pictures Release

Bong Joon Ho, «Parasite» – Neon (GAGNANT)

Original Chanson:

“Je ne peux pas te laisser te jeter”, “Toy Story 4” – Walt Disney

“Je vais encore m’aimer”, “Rocketman” – Paramount (GAGNANT)

“Je suis avec toi”, “Percée” – Walt Disney

«Dans l’inconnu», «Frozen 2» – Walt Disney

«Debout», «Harriet» – Fonctions de mise au point

Partition originale:

«Joker», Hildur Guðnadóttir – Warner Bros. (GAGNANT)

«Petites femmes», Alexandre Desplat – Sony Pictures Release

«Histoire de mariage», Randy Newman – Netflix

«1917», Thomas Newman – Universal / Amblin Partners

“Star Wars: The Rise of Skywalker”, John Williams – Walt Disney

Meilleur long métrage international:

«Corpus Christi», Jan Komasa – Une production cinématographique Aurum

«Honeyland», Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov – Une production Pharmachem / Apolo Media / Trice Films

«Les Misérables», Ladj Ly – Une production de films SRAB

«Douleur et gloire», Pedro Almodóvar – Une production El Primer Deseo / El Deseo

«Parasite», Bong Joon Ho – Néon (GAGNANT)

Maquillage et cheveux:

«Bombshell» – Lionsgate (GAGNANT)

«Joker» – Warner Bros.

«Judy» – LD Entertainment et attractions touristiques

«Maléfique: maîtresse du mal» – Walt Disney

«1917» – Universal / Amblin Partners

Effets visuels:

“Avengers: Endgame” – Walt Disney

«L’Irlandais» – Netflix

«Le Roi Lion» – Walt Disney

«1917» – Universal / Amblin Partners (GAGNANT)

“Star Wars: The Rise of Skywalker” – Walt Disney

Montage du film:

«Ford v Ferrari», Michael McCusker, Andrew Buckland – Walt Disney (GAGNANT)

«L’Irlandais», Thelma Schoonmaker – Netflix

«Jojo Rabbit», Tom Eagles – Fox Searchlight

«Joker», Jeff Groth – Warner Bros.

«Parasite», Jinmo Yang – Néon

Cinématographie:

“L’Irlandais”, Rodrigo Prieto – Netflix

«Joker», Lawrence Sher – Warner Bros.

«Le phare», Jarin Blaschke – A24

«1917», Roger Deakins – Universal / Amblin Partners (GAGNANT)

«Il était une fois à Hollywood», Robert Richardson – Sony Pictures Releasing

Mixage sonore:

«Ad Astra» – Walt Disney

«Ford contre Ferrari» – Walt Disney

«Joker» – Warner Bros.

«1917» – Universal / Amblin Partners (GAGNANT)

«Il était une fois à Hollywood» – Sony Pictures Release

Montage sonore:

«Ford v Ferrari», Don Sylvester – Walt Disney (GAGNANT)

«Joker», Alan Robert Murray – Warner Bros.

«1917», Oliver Tarney, Rachel Tate – Universal / Amblin Partners

«Il était une fois à Hollywood», Wylie Stateman – Sony Pictures Release

«Star Wars: The Rise of Skywalker», Matthew Wood, David Acord – Walt Disney

Second ROLE:

Tom Hanks, «Une belle journée dans le quartier» – Sony Pictures Releasing

Anthony Hopkins, «Les deux papes» – Netflix

Al Pacino, «L’Irlandais» – Netflix

Joe Pesci, «L’Irlandais» – Netflix

Brad Pitt, «Il était une fois à Hollywood» – Sony Pictures Releasing (GAGNANT)

Actrice de soutien:

Kathy Bates, «Richard Jewell» – Warner Bros.

Laura Dern, “Histoire de mariage” – Netflix (GAGNANT)

Scarlett Johansson, «Jojo Rabbit» – Fox Searchlight

Florence Pugh, «Petites femmes» – Sony Pictures Release

Margot Robbie, «Bombshell» – Lionsgate

Meilleur court métrage documentaire:

«En l’absence», Yi Seung-Jun et Gary Byung-Seok Kam – Un champ de production de vision

«Apprendre le skateboard dans une zone de guerre», Carol Dysinger – A + E Networks (GAGNANTE)

«La vie me dépasse», Kristine Samuelson et John Haptas – Netflix

«St. Louis Superman », Smriti Mundhra et Sami Khan – MTV Documentary Films / AJE Witness

«Walk Run Cha-Cha», Laura Nix – Op-Docs du New York Times

Meilleur documentaire:

«American Factory», Julia Reichert, Steven Bognar – Netflix (GAGNANT)

«La grotte», Feras Fayyad – National Geographic

«Aux confins de la démocratie», Petra Costa – Netflix

«Pour Sama», Waad Al-Kateab, Edward Watts – PBS Distribution / Channel 4 / Frontline

«Honeyland», Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov – Néon

Conception des costumes:

«L’Irlandais», Sandy Powell, Christopher Peterson – Netflix

«Jojo Rabbit», Mayes C. Rubeo – Fox Searchlight

«Joker», Mark Bridges – Warner Bros.

«Petites femmes», Jacqueline Durran – Sony Pictures Releasing (GAGNANTE)

«Il était une fois à Hollywood», Arianne Phillips – Sony Pictures Release

Conception de la production:

«L’Irlandais», Bob Shaw et Regina Graves – Netflix

“Jojo Rabbit”, Ra Vincent et Nora Sopkova – Fox Searchlight

«1917», Dennis Gassner et Lee Sandales – Universal / Amblin Partners

«Il était une fois à Hollywood», Barbara Ling et Nancy Haigh – Sony Pictures Releasing (GAGNANT)

«Parasite», Lee Ha-Jun et Cho Won Woo, Han Ga Ram et Cho Hee – Néon

Meilleur court métrage d’action en direct:

«Fraternité», Meryam Joobeur – Voyager, les films qui voyagent

«Nefta Football Club», Yves Piat – A Les Valseurs Production

«La fenêtre des voisins», Marshall Curry – Une production de Marshall Curry (GAGNANTE)

«Saria», Bryan Buckley – Une production de Hungry Man Inc.

«Une sœur», Delphine Girard – Une production versus

Scénario adapté:

«L’Irlandais», Steven Zaillian – Netflix

«Jojo Rabbit», Taika Waititi – Fox Searchlight (GAGNANT)

«Joker», Todd Phillips, Scott Silver – Warner Bros.

«Petites femmes», Greta Gerwig – Sony Pictures Release

«Les deux papes», Anthony McCarten – Netflix

Scénario original:

«Knives Out», Rian Johnson – Lionsgate

«Histoire de mariage», Noah Baumbach – Netflix

«1917», Sam Mendes et Krysty Wilson-Cairns – Universal / Amblin Partners

«Il était une fois à Hollywood», Quentin Tarantino – Sony Pictures Release

«Parasite», Bong Joon Ho, Jin Won Han – Néon (GAGNANT)

Court métrage d’animation:

«Dcera», Daria Kashcheeva – Miyu Distribution

«Hair Love», Matthew A. Cherry – Sony Pictures Releasing (GAGNANT)

«Kitbull», Rosana Sullivan – Walt Disney

«Mémorable», Bruno Collet – A Vivement Lundi! Production

«Soeur», Siqi Song – Une production de l’Institut californien des arts

Fonction d’animation:

«Comment dresser votre dragon: le monde caché», Dean DeBlois – Universal

«J’ai perdu mon corps», Jeremy Clapin – Netflix

«Klaus», Sergio Pablos – Netflix

«Missing Link», Chris Butler – United Artists sort

«Toy Story 4», Josh Cooley – Walt Disney (GAGNANT)

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.