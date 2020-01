La liste de lecture extraordinaire de Zoey sera-t-elle sur Netflix?

NBC investit dans de nombreuses nouvelles comédies au cours des prochaines années avec The Good Place. La liste de lecture extraordinaire de Zoey est l’un des tout nouveaux débuts pour 2020, mais arrivera-t-il sur Netflix? Jetons un œil à l’avenir du streaming pour la série.

Bien que la série soit classée comme un drame, elle a certainement des vibrations similaires à une série comme Parks and Recreation ou l’une des autres comédies de NBC.

Le pilote, qui a été diffusé pour la première fois sur NBC le 7 janvier 2020, a gagné un modeste 2,66 millions de téléspectateurs. La série continue ensuite à partir de son créneau horaire régulier sur NBC à partir du 16 février 2020.

La série mettait en vedette Jane Levy jouant le rôle de Zoey Clarke qui est un codeur en Californie qui, après un accident, entend ce que tout le monde pense en chanson. Lauren Graham, qui a joué dans NBC’s Parenthood, revient également.

Où Zoey’s Extraordinary Playlist sera-t-il diffusé aux États-Unis?

Bien que Netflix ait acheté deux des titres récents de NBC, Good Girls et The Good Place, il nous est difficile d’imaginer que Netflix obtient la liste de lecture extraordinaire de Zoey.

La raison en est que le prochain service de streaming de NBC, Peacock, entre en jeu. Pour le moment, l’émission apparaîtra sur Hulu dans son calendrier de rattrapage standard avant de se diriger probablement vers Peacock à la fin de cette année.

Nous pourrions nous tromper complètement, bien sûr, et Netflix offre au-delà de la mise en service de la série d’ici la fin de 2020, mais cela semble peu probable.

Est-ce que Netflix récupérera la liste de lecture extraordinaire de Zoey à l’international?

La question de savoir si Netflix parvient à sécuriser les droits de diffusion en continu de la liste de lecture extraordinaire de Zoey à l’échelle internationale reste à confirmer.

À notre connaissance, Peacock va rester un service de streaming spécifique aux États-Unis dans un avenir prévisible.

Pour ceux au Royaume-Uni, vous allez très probablement voir la série se diriger vers une station traditionnelle, mais pourrait éventuellement arriver sur Netflix. Des titres NBC récents tels que Brooklyn Nine-Nine et The InBetween ont été vendus respectivement à Channel 4 et Sky, bien que le B-99 reçoive des mises à jour annuelles sur Netflix UK.

Une histoire similaire s’applique à Netflix en Australie et au Canada, mais encore une fois, avec le changement de tactique de NBC aux États-Unis, cela pourrait signifier que d’autres régions perdent également.

Aimeriez-vous que la liste de lecture extraordinaire de Zoey soit sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.