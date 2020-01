La liste définitive de la sortie Netflix et des offres de premier regard

Netflix a été occupé ces dernières années à recruter des studios et des créateurs pour sa gamme Netflix Original. Ci-dessous, nous allons jeter un œil à chaque accord global et premier aperçu annoncé jusqu’à présent par Netflix.

Les offres globales de Netflix sont toujours pâles par rapport à certains produits de base de l’industrie. HBO, CBS et ABC sont plus nombreux que Netflix dans l’ensemble des transactions, en particulier en ce qui concerne les talents individuels. Cela dit, la liste ci-dessous est impressionnante et couvre toute une gamme de genres.

Voici tout le talent que vous pouvez vous attendre à voir jouer et faire vos émissions Netflix au cours des années à venir.

Offres globales de Netflix avec les créateurs / studios

Remarque: ordonné par lorsque l’accord a été conclu

Bill Prady

Durée de l’offre: Pluriannuel – premier aperçu

Accord signé: Janvier 2020

Connu pour: La théorie du Big Bang

Bill Prady est surtout connu pour sa grande sitcom CBS The Big Bang Theory qui est co-créée aux côtés de Chuck Lorre.

Parmi les projets qu’il devrait apporter à Netflix, citons la nouvelle comédie, le théâtre, la fantaisie et la science-fiction.

JTBC et Studio Dragon

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Novembre 2019

Connu pour: Drames sud-coréens

Netflix a lentement constitué sa liste de dramatiques K depuis des années et JTBC a été l’un des plus grands fournisseurs. Bien que les deux aient eu un accord en quelque sorte datant de 2017, 2020 verra toutes les sorties du studio sur Netflix.

L’accord commence en 2020, il verra toutes les futures séries JTBC aux heures de grande écoute arriver sur Netflix dans le monde entier et elles travailleront ensemble sur de nouveaux projets.

L’accord avec Studio Dragon est conclu avec lui-même et sa société mère CJ ENM. Cela verra la maison de production produire de nouvelles séries pour Netflix et d’autres titres arriveront également.

Nickelodeon

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Novembre 2019

Connu pour: Contenu pour enfants comme Spongebob Squarepants, Rugrats et plus

La nouvelle de Netflix concluant un accord de sortie avec Nickelodeon est venue la même semaine que Disney + a fait irruption sur le marché américain.

L’accord stipule que Netflix obtiendra de nouveaux contenus, que ce soit sous la forme de films et de séries télévisées basés sur l’IP existante et nouvelle.

Netflix a eu des relations avec Nick dans le passé, avec la réalisation de deux de leurs films à l’été 2019.

Les frères Duffer

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Septembre 2019

Connu pour: Choses étranges

Les Duffer Brothers sont les deux hommes qui écrivent et créent le plus grand spectacle phare de Netflix, Stranger Things.

Netflix a également un accord de sortie avec Shawn Levy qui aide notamment à produire Stranger Things pour Netflix également.

Nahnatchka Khan

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Septembre 2019

Connu pour: Soyez toujours mon peut-être, tout juste sorti du bateau

Le 18 septembre 2019, Netflix a annoncé avoir conclu un premier accord avec le talentueux réalisateur et créateur de spectacle. Derrière Always Be My Maybe de Netflix du début de 2019, il n’est pas surprenant que Netflix se perfectionne dans les talents de Nahnatchka Khan.

Seuls ses films sont inclus avec sa poursuite de son travail à ABC du côté de la télévision.

Patty Jenkins

Durée de l’offre: Trois ans

Accord signé: Septembre 2019

Connu pour: Wonder Woman

Le 5 septembre, Netflix a annoncé que Patty Jenkins, qui sort du dos de sa mise en scène incroyablement réussie de Wonder Woman de DC, produira une nouvelle série télévisée pour le streamer.

Aucune nouvelle sur le type de programmes télévisés qu’elle produira pour l’instant, mais Jenkins a réalisé des épisodes de The Killing et I Am the Night.

David Benioff et Dan Weiss

Durée de l’offre: Cinq ans

Accord signé: Août 2019

Connu pour: Jeu des trônes

Dans l’un des accords Netflix les plus controversés à ce jour, ils ont signé un accord de 250 millions de dollars sur cinq ans pour travailler sur une série de projets télévisés et cinématographiques. Bien sûr, ils sortent de l’arrière de Game of Thrones, l’une des plus grandes émissions au monde, même si la dernière saison a été plutôt controversée. Ils commenceront à travailler sur des projets Netflix une fois leur projet Star Wars terminé.

Danger Goldberg Productions / Big Krouth de Nick Kroll

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Juillet 2019

Connu pour: Big Mouth

Netflix et le studio derrière Big Mouth ont conclu un accord pluriannuel où non seulement ils produiraient de nouveaux projets pour Netflix, mais leur projet actuel, Big Mouth, aurait encore trois saisons.

Janet Mock

Durée de l’offre: Accord de trois ans

Accord signé: Juin 2019

Connu pour: FX’s Pose

L’accord avec Netflix et Janet Mock est entré dans l’histoire en juin 2019 car il s’agit du premier accord global de ce type avec une personne trans. Il verra Netflix obtenir un accès exclusif à toute nouvelle série et le premier aperçu de tous les projets de films.

Janet Mock travaille déjà sur son premier projet Netflix en aidant Ryan Murphy avec sa série The Politician qui devrait sortir en septembre 2019.

Ricky Gervais

Durée de l’offre: Inconnue

Accord signé: Juin 2019

Connu pour: After Life et Derek pour Netflix, The Office for the BBC et Extras for HBO

Après le lancement réussi d’After Life, Netflix a signé un accord avec Gervais.

Contrairement à la plupart des offres figurant sur cette liste, cette entente ne signifie pas que Ricky Gervais ne peut pas travailler avec d’autres fournisseurs, juste que Netflix obtient les premiers dibs.

Regina King / Royal Ties Productions

Durée de l’offre: Plusieurs années

Accord signé: Mai 2019

Connu pour: Scandale chez ABC, Greenleaf chez OWN, Animal Kingdom

Regina King et sa société de production ont déjà participé à de nombreux titres que vous pouvez trouver sur Netflix.

Plus connue pour ses rôles dans de grands films comme Ray, The Big Bang Theory, American Crime et d’innombrables autres, elle est une force formidable dans le monde du divertissement et certainement une à regarder.

Manolo Caro

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Mai 2019

Connu pour: La Casa de las Flores pour Netflix

Cet accord est le premier accord de sortie que Netflix a conclu avec un réalisateur mexicain.

De nouveaux projets de Manolo ont déjà commencé avec Alguien Tiene Que Morir (Someone Has To Die), le premier à être annoncé au-delà de la saison 2 de The House of Flowers.

Divertissement Dark Horse

Durée de l’offre: Inconnue

Accord signé: Mai 2019

Connu pour: L’Académie des parapluies et Polar

Après la sortie de la Umbrella Academy et de la moins polaire Polar, Netflix obtient un premier aperçu de tous les projets de Dark Horse Entertainment en cours de développement. Avec un énorme catalogue en arrière, Netflix veillera à combler le vide de super-héros laissé par Marvel et DC.

Parmi les personnalités clés impliquées à l’avenir figurent Mike Richardson, Keith Goldberg et Paul Schwake.

Kenny Ortega

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Avril 2019

Connu pour: High School Musical pour Disney

Netflix cherchant à produire plus de contenu pour les enfants a signé l’homme derrière High School Musical produit pour Disney. Kenny Ortega possède de nombreux talents et travaillera avec Netflix pendant plusieurs années.

Deux projets ont déjà été annoncés par Kenny.

Beyonce Knowles

Durée de l’offre: au moins deux autres projets

Accord signé: Avril 2019

Connu pour: Être Beyonce

Beyonce Knowles est une artiste et actrice de renommée mondiale et va produire au moins deux autres spéciaux juste pour Netflix dans les années à venir.

Sa première sortie sur Netflix a été avec Homecoming et peu de temps après la sortie de celui-ci, Netflix a acheté de futurs titres.

Brad Falchuk

Durée de l’offre: Quatre années

Accord signé: Mars 2019

Connu pour: Des émissions de Fox comme le 9-1-1 et des émissions FX comme Pose, American Horror Story et American Crime Story

Netflix a également signé un accord avec Ryan Murphy (présenté dans cet article) qui a travaillé avec Brad sur tout un tas de projets, ce qui a probablement conduit à la conclusion de l’accord.

Brad continuera de travailler sur ses émissions existantes (tout comme Ryan Murphy), notamment Pose, American Crime Story et American Horror Story, mais tout continuera également à venir sur Netflix dans le monde entier.

Liza Chasin / 3dot Productions

Durée de la date: Inconnue

Date de signature: Février 2019

Connu pour: Les Misérables, The Theory of Everything, Baby Driver

La vétéran de l’industrie, Liza Chasin, a signé un accord de premier regard avec Netflix sur les longs métrages plus tôt dans l’année. Elle a également participé à la récente série Tales of the City ainsi qu’à Gypsy.

Cet accord ne couvre que les films qui impliquent Liza, car elle a toujours un accord de télévision avec du contenu anonyme.

Mike Flanagan et Trevor Macy

Durée de la date: Pluriannuel

Date de signature: Février 2019

Connu pour: The Haunting of Hill House pour Netflix et d’autres films d’horreur

Après le succès de The Haunting of Hill House, Netflix a signé un accord avec les spectacles des deux créateurs Mike Flanagan et Trevor Macy. Ils ont déjà travaillé dur pour leurs deux prochains projets. L’un de ces projets est la série de suivi de The Haunting et l’autre s’appelle Midnight Mass.

Parmi les autres crédits de Mike Flanagan, on retrouve Gerald’s Game, Hush et Oculus.

Darla K. Anderson

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Janvier 2019

Connu pour: Coco et Toy Story 3 pour Pixar / Disney

Netflix a connu un certain succès dans le secteur de l’animation, mais principalement grâce à un accord avec Dreamworks qui arrive bientôt à son terme. Anticipant cela, Netflix a recruté le réalisateur et visionnaire derrière Toy Story 3 et Coco.

Darla travaillera sur plusieurs projets d’animation et d’action en direct, à la fois des films et des séries.

James Honeyborne / Freeborne Media

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Janvier 2019

Connu pour: Blue Planet II et l’Afrique pour la BBC

Peu avant la sortie de la série Netflix Original Our Planet, Netflix a recruté le créateur de Blue Planet II pour produire plusieurs programmes scientifiques et naturels pour Netflix à l’avenir.

Avec tous les documentaires sur la nature de la BBC devant être supprimés à un moment donné, Netflix a clairement l’intention de remplacer par sa propre programmation.

Chris Nee

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Décembre 2018

Connu pour: Doc McStuffins, Vampirina et Wonder Pets!

Espérant augmenter sa production pour les jeunes enfants, Chris Nee a rejoint Netflix avec un accord de sortie pluriannuel en décembre 2018.

Ayant travaillé avec Disney pendant plusieurs années à produire de grands succès préscolaires tels que Doc McStuffins, Vampirinia et d’innombrables autres projets.

Chris Columbus / 1492 Photos

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Décembre 2018

Connu pour: Les Chroniques de Noël pour Netflix, Harry Potter pour Warner Brothers

Ayant produit le plus grand film de Noël de Netflix à ce jour, Netflix a récupéré les futurs titres de Chris Columbus et de son studio de production 1492.

Chris continue de travailler sur le contenu de Warner Brothers et Blumhouse, mais produira une nouvelle liste de contenu original juste pour Netflix.

Marti Noxon

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Novembre 2018

Connu pour: Dietland et Mad Men pour AMC, Sharp Objects pour HBO, Girlfriends Guide to Divorce for Bravo

C’est l’une des offres Netflix les moins connues simplement parce que Marti se trouve derrière la caméra, mais la liste des émissions auxquelles elle a participé est immense et impressionnante.

Marti a travaillé avec Shonda Rhimes sur des goûts de Grey’s Anatomy, mais a participé à une vaste gamme de projets. Buffy contre les vampires, Prison Break, Mad Men, Glee, Code Black et plus récemment Sharp Objects portent tous ses crédits.

Elle avait auparavant un accord global avec Skydance.

Michael Sugar / Sugar 23

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Octobre 2018

Connu pour: Des films comme Spotlight, Rendition, Collateral Beauty et des séries Netflix comme The OA, 13 Reasons Why et Maniac.

Michael Sugar n’est peut-être pas nécessairement un nom que vous connaissez, mais il a contribué à d’excellents titres, y compris certains streaming sur Netflix en ce moment.

Sa société Sugar23 a signé un accord global pluriannuel pour de nouveaux films et séries. L’un des prochains à arriver du studio est The Laundromat avec Meryl Streep bien que cela ait été annoncé avant cet accord.

Shion Takeuchi

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Septembre 2018

Connu pour: Désenchantement sur Netflix, travail sur des titres Pixar comme Inside Out et Monsters University, Gravity Falls avec Disney et Regular Show sur Cartoon Network

Après avoir travaillé sur des titres d’animation prolifiques dans un éventail de lieux largement respectés, Shion a obtenu un accord global vers la fin de 2018.

Sa première création arrive bientôt sur Netflix sous le nom d’Inside Job.

Alex Hirsch

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Août 2018

Connu pour: Gravity Falls pour Disney

Le créateur de Gravity Falls a signé un contrat pluriannuel et sert un producteur sur Inside Job à venir sur Netflix et un projet sans titre également.

L’écrivain et comédien de talent est prêt à produire des séries animées pour enfants et adultes pour Netflix.

Harlan Coben

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Août 2018

Connu pour: Auteur de 15 livres et créateur de Safe for Netflix

Presque immédiatement après l’arrivée sur Safe sur Netflix, le service de streaming a capturé Harlan Coben, ce qui signifie que nous verrons son autre corpus traduit sur le grand écran. La plupart de ses œuvres sont des thrillers, des romans policiers ou dramatiques.

Son dernier roman sorti en mars 2019 pour faire l’éloge des critiques et est l’un des projets pour obtenir le traitement Netflix.

Kenya Barris

Durée de l’offre: Trois ans

Accord signé: Août 2018

Connu pour: Black-ish pour ABC, Grown-ish pour Freeform, variété de films différents

Dans l’espoir d’élargir sa liste de programmes de comédie, Netflix a braconné Kenya Barris loin d’ABC et de Freeform au milieu de 2018.

Le Kenya a notamment réussi à produire une sitcom qui a produit des chiffres cohérents, ce que la plupart ont du mal à faire. Il aurait également eu des problèmes pour diffuser un épisode sur ABC.

Alex Pina

Durée de l’offre: Inconnue

Accord signé: Juillet 2018

Connu pour: La Casa De Papel / Money Heist pour Netflix

Le réalisateur et showrunner espagnol qui a illuminé Netflix quand il a repris sa série dramatique Money Heist a signé un accord global avec Netflix en 2018.

La saison 3 de Money Heist arrivera sur Netflix en exclusivité ainsi que la quatrième saison maintenant confirmée. Deux autres projets ont également été annoncés sur Netflix au cours des prochaines années.

Jason Bateman / agrégat

Durée de l’offre: Plusieurs années

Accord signé: Juillet 2018

Connu pour: Ozark et Arrested Development pour Netflix et assortiment de films et séries télévisées

Jason Bateman est un homme aux multiples talents dont il continuera à apporter plusieurs à Netflix pendant plusieurs années. Il s’agit d’un premier accord où tous les projets de télévision et de film pourraient potentiellement atterrir sur Netflix.

Netflix a braconné Bateman loin de Universal TV.

Jantje Friese et Baran bo Odar

Durée de l’offre: Inconnue

Accord signé: Juin 2018

Connu pour: Sombre pour Netflix

Cet accord a marqué le premier accord global avec une paire de créateurs européens. Les deux étaient à l’origine de la série allemande époustouflante Dark qui continue de recevoir des critiques élogieuses et un troisième renouvellement de saison prévu en 2020.

Au-delà de l’obscurité, Jantje a travaillé sur des films allemands tels que Who Am I et Baran a réalisé le Sleepless 2017.

Steven S. DeKnight

Durée de l’offre: Inconnue

Accord signé: Juin 2018

Connu pour: Daredevil pour Netflix, Spartacus pour Starz et Pacific Rim Uprising pour des images légendaires

L’accord entre Netflix et Steven S. DeKnight signifie que Netflix conserve le producteur de la meilleure série de super-héros pour Netflix jusqu’à présent.

Ayant travaillé sur certains projets majeurs de nom de maison, il est un ajout bienvenu à Netflix et est actuellement impliqué dans Jupiter’s Legacy.

Barack et Michelle Obama

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Mai 2018

Connu pour: Diriger les États-Unis

L’ancien président des États-Unis et l’ancienne première dame ont signé un accord historique à la mi-2018 pour produire plusieurs projets pour Netflix.

Parmi les premiers projets annoncés figure un nouveau documentaire dont la sortie est prévue en août 2019 et qui s’appelle American Factory.

Entreprise 42

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Avril 2018

Connu pour: Watership Down, Sandcastle et The Titan pour Netflix

Netflix et Company 42 ont travaillé sur plusieurs projets, mais en avril 2018, Netflix a signé un accord exclusif de premier regard, ce qui signifie qu’ils obtiendraient les premiers dibs sur tous les projets de films qu’ils voulaient.

In The Shadow of the Moon est l’un des premiers films à sortir du contrat qui doit sortir en septembre 2019.

Screen Arcade / Eric Newman & Bryan Unkeless

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Mars 2018

Connu pour: Sortie du film Narcos for Netflix ‘I, Tonya’ et Bright for Netflix

Eric Newman et Bryan Unkeless ont d’abord fait équipe avec Netflix pour travailler sur Bright avec Will Smith. Maintenant, ils travaillent sous la bannière de Screen Arcade et Netflix aura un premier aperçu des nouveaux projets.

Ian Bryce

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Février 2018

Connu pour: Sauver le soldat Ryan, War Machine, Transformers

Ayant participé à de grandes franchises à succès au fil des ans, Ian Bryce fait un choix évident pour Netflix. Peut-être éclipsé par l’accord de Ryan Murphy en février 2018, Netflix aura un premier aperçu de tout nouveau projet de film

Ryan Murphy

Durée de l’offre: Cinq ans

Accord signé: Février 2018

Connu pour: Glee sur Fox, Pose, American Horror Story et American Crime Story sur FX

Dans le plus gros contrat global à ce jour, Netflix a signé Ryan Murphy, qui est le créateur d’un énorme corpus de séries télévisées bien connues qui ont été publiées ces dernières années.

L’accord le plus long sur cette liste (que nous connaissons) signifie que le travail de Murphy se retrouvera exclusivement sur Netflix à partir de The Politician en septembre 2019.

Vous pouvez trouver une mise à jour de toutes les prochaines séries et films de Ryan Murphy à venir bientôt sur Netflix ici.

Matt Reeves / 6th & Idaho Productions

Durée de l’offre: Inconnue

Accord signé: Janvier 2018

Connu pour: Guerre pour la planète des singes et Batman

Matt Reeves a une longue histoire de création de gros films à succès pour 20th Century Fox où il avait auparavant un contrat de sortie.

Ses crédits incluent Let Me In, Cloverfield, Dawn of the Planets of the Apes, mais il a également participé à des séries télévisées telles que Relativity et Gideon’s Crossing.

Shawn Levy / 21 tours

Durée de l’offre: Quatre années

Accord signé: Décembre 2017

Connu pour: Stranger Things pour Netflix, Arrival et d’innombrables films

Deux ans après son accord avec Netflix, les crédits de Shawns résident pour la plupart avec de nombreux projets de films de 20th Century Fox avec beaucoup à venir, mais son implication dans Stranger Things ne peut être sous-estimée.

En 2017, Netflix a annoncé tous les futurs projets télévisés de Shawn Levy et, par extension, sa société de production dirigée par Josh Barry produirait de nouvelles séries télévisées.

Jenji Kohan

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Novembre 2017

Connu pour: Orange est le nouveau Black & GLOW pour Netflix et Weeds

Jenji a fait ses preuves pour Netflix et d’autres réseaux. Après tout, elle a maintenant produit l’original Netflix le plus ancien sous la forme d’Orange est le nouveau noir.

Netflix a fait le lien fin novembre 2017.

Dans le cadre de l’accord avec Netflix, Jenji Kohan produit GLOW et la prochaine série appelée Slutty Teenage Bounty Hunters qui sortira en 2020.

Shonda Rhimes / Shondaland

Durée de l’offre: Plusieurs années

Accord signé: Août 2017

Connu pour: ABC montre comme Grey’s Anatomy, Scandal, Private Practice

Shonda Rhimes est probablement l’un des scénaristes de télévision les plus prolifiques des États-Unis en ce moment. Derrière l’énorme Grey’s Anatomy sur ABC ainsi que d’autres émissions à succès, Netflix a réussi à attirer le créateur.

Le premier projet de Shondaland pour Netflix devrait sortir en 2020.

Leonardo DiCaprio

Durée de l’offre: Pluriannuel (probablement conclu)

Accord signé: Mars 2015

Connu pour: Films et documentaires hollywoodiens

Leonardo DiCaprio est principalement connu pour ses rôles dans les grands films hollywoodiens à succès, mais il a également contribué à la création de grands documentaires.

Bien qu’il ait probablement conclu son accord avec Netflix maintenant étant donné que certains de ses nouveaux documents se dirigent vers HBO, il y a encore beaucoup à regarder de ses efforts avec Netflix.

The Ivory Game, Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski, Virunga sont tous des titres issus de l’accord de sortie.

Adam Sandler / Happy Maddison

Durée de l’offre: Pluriannuel

Accord signé: Octobre 2014

Connu pour: Films de Happy Maddison, SNL

Jusqu’à présent, l’une des meilleures offres de sortie Netflix a été celle avec Adam Sandler. Le comédien et producteur de films a créé une série de succès pour Netflix et, surtout, ils sont regardés.

The Ridiculous 6, Sandy Wexler, The Do-Over, The Week Of et Murder Mystery sont tous sortis sur Netflix dans le cadre de cet accord.

Mitchell Hurwitz

Durée de l’offre: Pluriannuel (probablement terminé)

Accord signé: Avril 2014

Connu pour: Arrested Development for Fox,

Arrested Development a été l’une des premières reprises de Netflix Original et Mitch a produit plusieurs titres dans le cadre de son contrat avec Netflix.

Parmi les émissions et les films auxquels Mitch a participé jusqu’à présent, Netflix comprend Arrested Development (deux saisons), Lady Dynamite (deux saisons), Flaked (deux saisons) et A Futile and Stupid Gesture.

Bien que réussie auprès des critiques, ni Lady Dynamite ni Flaked n’ont dépassé leurs deuxièmes saisons.